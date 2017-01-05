Полиция обратилась к водителям из-за непогоды

Водителей просят позаботится о запасе топлива, зарядить мобильные телефоны, взять в дорогу горячие напитки в термосе, комплект теплой одежды, спички и другие вещи, которые могут понадобится в сильные морозы

В связи с ухудшением погодных условий полиция просит водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах Украины.

По информации Гидрометцентра, с завтрашнего дня в Украине ожидается резкое, сильное похолодание, снегопады, на дорогах – гололедица. Поэтому, отправляясь в дорогу, водителям следует проверить соответствующее укомплектование авто, техническое состояние транспортного средства, позаботиться о запасе топлива. Об этом сообщается на сайте Управления безопасности дорожного движения Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что из-за резкого снижения температуры 6-7 января водителям следует придерживаться простых, но действенных правил.

"В частности, не забывайте о зарядном устройстве к мобильному, горячих напитках в термосе, запишите номера телефонов оперативных и аварийных служб. Кроме стандартных предметов, (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксировочного троса, запасного колеса и домкрата), в сильные морозы не лишними будут комплект теплой одежды, фонарь на батарейках, провода "прикуривания", скребок для стекла и щетка, свечи, спички и небольшая лопата", – напоминают в полиции.

Водителе просят не забывать о внимательности и осторожности за рулем, а также неуклонно соблюдать Правила дорожного движения.

"Если вы увидели, что кто-то попал в трудную ситуацию из-за непогоды, позовите на помощь соответствующие службы. Не будьте равнодушными, возможно завтра помощь понадобится именно вам", – добавили правоохранители.

Напомним, на рождественские праздники в Украине ожидаются снегопады, в отдельных областях может выпасть до 35 см снега.

Также в нашей стране прогнозируют сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с. Кроме того, в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры до -13..-19 °, а местами – до 20..26 ° мороза.