Полиция рассказала, как прошла Пасхальная ночь в Украине

Сегодня, 10:02

Безопасность и порядок во время богослужений обеспечивали 22,7 тыс. полицейских

Пасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Пасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий. Фото: "Сегодня"

Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, нарушений публичной безопасности и порядка не допущено.

Об этом сообщает в воскресенье утром пресс-служба ведомства.

Во всех регионах государства в ночь с 15 на 16 апреля состоялись пасхальные богослужения в более 15,6 тыс. культовых сооружений. Участие в этих мероприятиях приняли более 7,8 миллиона человек.

Многочисленные культовые службы состоялись в Днепропетровской (1 миллион человек), Львовской (830 тысяч), Тернопольской (650 тысяч) и Одесской (620 тысяч) областях.

Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии.

"Благодаря принятым правоохранительным мерам, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", – заявили в полиции.
Украина, безопасность, Пасха, полиция, порядок

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