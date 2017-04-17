Полиция усилила патрулирование возле кладбищ в шести областях Украины

Сегодня, 12:53

Также полиция проводит профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения

В стране усилили охрану порядка. Фото: vek-ritual.ru
В стране усилили охрану порядка. Фото: vek-ritual.ru

Для обеспечения безопасности граждан в выходные дни, связанные с Пасхальными праздниками, личный состав Национальной полиции Украины продолжает работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности и порядка.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Основное внимание уделено местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов.

Кроме того, на территориях Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областей, где проходят поминальные дни, усилено патрулирование вблизи кладбищ и культовых сооружений.

Также полиция проводит профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что во время празднования Пасхи 15-17 апреля подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы.
кладбище, полиция, охрана, поминальные дни, мероприятия, порядок, усиленный режим
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Источник:

"Сегодня"

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