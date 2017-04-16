Политолог рассказал, могут ли украинцы позволить себе отпраздновать Пасху

В нынешнем году пасхальная корзина обходится дороже, чем в прошлом, но люди не экономят, сказал Манько

Накрыть стол на Пасху может себе позволить практически каждый украинец, а экономить, собирая пасхальную корзину, не приходится. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политический эксперт Владимир Манько.

Он отметил, что из нынешнего пасхального набора экономить просто не на чем, так как в нем нет деликатесов.

"Мало кто из украинцев экономил (на пасхальной корзине – ред.). Там нет на чем экономить, нет черной или красной икры. Там кулич, там яйца, вино, колбаска... Это себе могут позволить купить 99% украинцев, пойти освятить и достойно отпраздновать. На это у людей хватает", – сказал Манько.

Также эксперт подчеркнул, что продукты для пасхального стола в этом году обошлись значительно дороже, чем в прошлом.

"Наша семья больше потратила, нежели в прошлом году, потому что есть инфляция. Хотя точную сумму мы не считали", – добавил он.

Как сообщалось, известный блоегр Фашик Донецкий сравнил, во сколько обойдется пасхальная корзина жителям Донецка и и их соотечественникам по другую сторону линии разграничения. Блогер предложил стандартный набор продуктов для похода на пикник отмечать Пасху. В расчет он взял семью из двух человек.