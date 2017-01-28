Политзаключенный Карпюк находится во Владимирском централе – адвокат

Украинца смог посетить консул, а сам заключенный чувствует себя нормально, сообщил Новиков

Украинский политзаключенный Николай Карпюк, которому в России незаконно присудили тюремное заключение, таки нашелся и находится в тюрьме во Владимире. Об этом написал в Facebook адвокат Илья Новиков.

По его словам, украинца смог посетить украинский консул.

"Николай Карпюк во Владимирском централе на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", – написал адвокат.

Напомним, Николай Карпюк, осужденный в России, 5 декабря был отправлен для отбывания наказания в колонию в г. Владимир (Владимирская область) РФ.

После этого народный депутат Игоррь Мосийчук заявлял, что Карпюка не доставили во Владимирский централ спустя месяц после его отправки из Чечни.

Как сообщалось, 19 мая 2016 года в Верховном суде российской Чечни украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху присяжные вынесли обвинительный вердикт. Их обвиняют в убийстве российских военнослужащих в Грозном во время российско-чеченской войны в 1994-1995 годах. Они свою вину отрицают.

26 мая Судья Верховного суда Чеченской Республики огласил приговор по делу украинцев,согласно которому наши соотечественники на двоих получили почти 50 лет тюрьмы. Карпюк приговорен к 22,6 годам заключения, Клыху дали 20 лет.