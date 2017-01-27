Полторак рассказал, сколько добровольцев защищают Украину на сегодняшний день

Сегодня, 20:09

Министр подчеркнул, что в зоне АТО сегодня не воюют мобилизованные военнослужащие и бойцы срочной службы

Степан Полторак. Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Степан Полторак. Фото: архив "Сегодня"

В настоящее время порядка 40 тыс. представителей добровольческого движения защищают территориальную целостность Украины в зоне проведения военной операции на Донбассе. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак во время презентации книги о формировании добровольческого движения в системе МВД, передает "112 Украина".

"Можно согласиться с тем, что сегодня практически на линии соприкосновения в зоне АТО нет ни одного мобилизованного, нет ни одного бойца срочной службы, а там только те люди, для себя решили, что не имеют главнее дела, чем защита страны", – заявил Полторак.

"Сегодня 40 тыс. добровольцев, такие, как в этом зале, защищают нашу страну. Украина будет независимой, потому что у нас есть патриоты, с нами Бог и за нами победа", – убежден министр.

Напомним, на презентации книги о добровольческих батальонах Турчинов рассказал, насколько важны были "добробаты" и каких целей им удалось добиться.

Как сообщалось, СНБО сегодня обсудил гособоронзаказ-2017, а президент Украин Петр Порошенко рассказал, какими танками вооружать украинскую армию и почему Украине нужно наращивать экспорт вооружения.
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