Полузащитник "Динамо" Валерий Федорчук лечится в Сербии

Во время зимнего отпуска полузащитник киевского "Динамо" Валерий Федорчук на неделю отправился в столицу Сербии Белград, где проходит заключительный этап его восстановления после серьезной травмы.

В местном медицинском центре футболист будет находиться с 3 по 11 января. Незадолго до возвращения в Киев Валерий рассказал, как себя чувствует:

- Хочу подойти к сборам в хорошем функциональном состоянии. Плюс, перед отпуском мне сделали артроскопию, нужна была плановая диагностика и восстановление. Могу сказать, что прогресс в лечении есть, он заметен, и, если все будет нормально, то на первом сборе уже смогу начать работать с командой, но еще не на все 100%, ведь в тренировочный ритм нужно будет входить плавно, без резких рывков. А с началом второго сбора должен уже начать полноценную работу без каких-либо ограничений. Возможно, получится и раньше, но не хочу делать преждевременных прогнозов, поскольку уже натерпелся, этот период был тяжелым испытанием. Но, надеюсь, скоро все закончится, и впереди меня ждет компенсация за все невзгоды. Нужно только хорошо работать.