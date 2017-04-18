Помогите спасти ребенка: украинцы собирают деньги на лечение годовалой Кати

Сегодня, 10:56

У ребенка диагностировали острый лейкоз, девочке предстоит пройти операцию в Испании 

Семья Поповых собирает деньги на спасение ребенка. Фото: facebook
Семья Поповых собирает деньги на спасение ребенка. Фото: facebook

Годовалая Катюша прошла три цикла химиотерапии, сейчас родители девочки готовятся еще к четырем циклам. После ремиссии ребенку нужно сделать пересадку костного мозга в Испании. Чтобы начать поиск донора, необходимо собрать 22 тысячи евро. А для самой операции понадобится еще 185,3 тысячи евро. У родителей Кати таких средств нет.

"Ежедневные затраты на изготовление тромбоконцентрата , закупка поддерживающих препаратов и сопутствующих медикаментов обходится родителям в десятки и сотни тысяч…Любая ваша помощь сейчас ценна для нас, она шаг за шагом помогает приблизить Катюшу к выздоровлению! Нам очень нужна ваша помощь! Помогите спасти жизнь малютке", – обращается к украинцам волонтер Алеся Ризнык.

17799969_1491387994229217_6245278822871819589_n

Фото: facebook.com/groups/1839251566317469

У девочки диагностировали "Острый мегакариобластный миелоидный лейкоз Тип М7". Эта девочка маленькое и в то же время огромное счастье для родителей, пишет Алеся. "Улыбчивый, солнечный и жизнерадостный ребенок", – рассказывает волонтер. Необходимую сумму необходимо собрать до конца мая.

17861651_1323257761098057_3635641288207459431_n

Фото: facebook.com/groups/1839251566317469

"У Катюши вчера утром закончилось введение химии. Сегодня нас уже отключили от промывки и Катя с радостью побежала к двери, чтобы идти на улицу гулять. Пока гулять не выходили. Ждем завтрашнего анализа. Показатели уже начали падать, упадут опять до нулей, поэтому надо поберечься от контактов с внешним миром, хотя доктор нам говорит всегда, что гулять можно и нужно", – рассказывает о девочке ее мама Наталия Попова.

Номер карт родителей:

  • Приватбанк 4731 2171 0847 1275 Попова Наталия Павловна (мама) 
  • Ощадбанк 5167 4999 9093 9250 Попов Андрей Юрьевич (папа)
ребенок, родители, лечение, волонтер, миелоидный лейкоз

Вы сейчас просматриваете новость "Помогите спасти ребенка: украинцы собирают деньги на лечение годовалой Кати ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Место происшествия. Фото: соцсети

В США произошла стрельба возле церкви, пострадали дети

16 Апреля, 13:59

Ранены трое подростков и маленький ребенок

Здоровье

Фото: Pixabay

Какие слова нужно услышать каждому ребенку от своих родителей

16 Апреля, 20:41

Психологи рассказали, как остудить обстановку в ссоре и как правильно похвалить ребенка

Здоровье

Некоторыми словами родители могут серьезно ранить своих детей. Фото: соцсети

Топ-10 фраз, которые нельзя говорить ребенку

16 Апреля, 22:38

Специалисты рассказали, какие слова могут травмировать ребенка

Здоровье

Фото: Pixabay

Как мотивировать ребенка ходить в школу

Вчера, 02:15

Советы психологов о том, как помочь будущему первокласснику не тревожится о школе

Происшествия

Мужчины напоили ребенка водкой. Фото: elhow.ru

Под Киевом мужчины напоили ребенка водкой до полусмерти

Вчера, 13:01

Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы

Мир

Фото: AFP

Посольство США в Лондоне допросило как террориста трехмесячного ребенка

Вчера, 14:01

Во время заполнения анкеты дедушка допустил ошибку, что стало причиной недоразумения 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования