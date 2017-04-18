Помогите спасти ребенка: украинцы собирают деньги на лечение годовалой Кати

Годовалая Катюша прошла три цикла химиотерапии, сейчас родители девочки готовятся еще к четырем циклам. После ремиссии ребенку нужно сделать пересадку костного мозга в Испании. Чтобы начать поиск донора, необходимо собрать 22 тысячи евро. А для самой операции понадобится еще 185,3 тысячи евро. У родителей Кати таких средств нет.

"Ежедневные затраты на изготовление тромбоконцентрата , закупка поддерживающих препаратов и сопутствующих медикаментов обходится родителям в десятки и сотни тысяч…Любая ваша помощь сейчас ценна для нас, она шаг за шагом помогает приблизить Катюшу к выздоровлению! Нам очень нужна ваша помощь! Помогите спасти жизнь малютке", – обращается к украинцам волонтер Алеся Ризнык.

Фото: facebook.com/groups/1839251566317469

У девочки диагностировали "Острый мегакариобластный миелоидный лейкоз Тип М7". Эта девочка маленькое и в то же время огромное счастье для родителей, пишет Алеся. "Улыбчивый, солнечный и жизнерадостный ребенок", – рассказывает волонтер. Необходимую сумму необходимо собрать до конца мая.

Фото: facebook.com/groups/1839251566317469

"У Катюши вчера утром закончилось введение химии. Сегодня нас уже отключили от промывки и Катя с радостью побежала к двери, чтобы идти на улицу гулять. Пока гулять не выходили. Ждем завтрашнего анализа. Показатели уже начали падать, упадут опять до нулей, поэтому надо поберечься от контактов с внешним миром, хотя доктор нам говорит всегда, что гулять можно и нужно", – рассказывает о девочке ее мама Наталия Попова.

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