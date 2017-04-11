Порошенко присвоил звание Героя Украины оперному певцу, погибшему на Донбассе

Президент напомнил, что Слипак был волонтером, участником двух революций

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины посмертно украинскому оперному певцу Василию Слипаку, который погиб на Донбассе, а ранее был участником Революции Достоинства. Об этом сообщается на страничке главы государства в Facebook.

"Присвоил звание Герой Украины украинскому оперному певцу, волонтеру, участнику Революции Достоинства и войны в Донбассе Василию Слипаку посмертно", – говорится в сообщении.

Порошенко напомнил, что Слипак был активным участником Оранжевой революции, а с началом Революции Достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

Как сообщалось, Василий Слипак был убит 29 июня 2016 года пулей снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области. Позывной "Миф" он взял себе как сокращение от "Мефистофель" из оперы "Фауст" Гете.

30 июня президент Украины Петр Порошенко наградил Слипака орденом "За мужество" I степени (посмертно).

Справка: Слипак родился во Львове, учился во Львовской национальной музыкальной академии им. Лысенко, а после завершения обучения был приглашен в Парижскую оперу. Он 20 лет прожил во Франции, но два года назад пошел добровольцем в зону боевых действий. Вместе с сослуживцами находился на передовых позициях.