Порошенко присвоил звание Героя Украины оперному певцу, погибшему на Донбассе

Сегодня, 03:10

Президент напомнил, что Слипак был волонтером, участником двух революций 


Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины посмертно украинскому оперному певцу Василию Слипаку, который погиб на Донбассе, а ранее был участником Революции Достоинства. Об этом сообщается на страничке главы государства в Facebook.

"Присвоил звание Герой Украины украинскому оперному певцу, волонтеру, участнику Революции Достоинства и войны в Донбассе Василию Слипаку посмертно", – говорится в сообщении.

Порошенко напомнил, что Слипак был активным участником Оранжевой революции, а с началом Революции Достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины.

Как сообщалось, Василий Слипак был убит 29 июня 2016 года пулей снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области. Позывной "Миф" он взял себе как сокращение от "Мефистофель" из оперы "Фауст" Гете.

30 июня президент Украины Петр Порошенко наградил Слипака орденом "За мужество" I степени (посмертно).

Справка: Слипак родился во Львове, учился во Львовской национальной музыкальной академии им. Лысенко, а после завершения обучения был приглашен в Парижскую оперу. Он 20 лет прожил во Франции, но два года назад пошел добровольцем в зону боевых действий. Вместе с сослуживцами находился на передовых позициях.
президент, Порошенко, певец, революция достоинства, герой украины, Слипак

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко присвоил звание Героя Украины оперному певцу, погибшему на Донбассе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Годовщина Майдана: Порошенко обратился к украинцам

20 Февраля, 09:49

Революция Достоинства сорвала все планы Москвы, предотвратив превращение Украины в подимперскую колонию, сказал президент

Политика

Александр Турчинов. Фото: Facebook

Турчинов призвал не прикрывать экстремизм памятью Героев Небесной Сотни

20 Февраля, 09:18

По его словам, погибшие герои отдали свои жизни, чтобы Украина жила и была независимой, демократической и европейской

Украина

Майдан после событий февраля 2014 года. Фото: Григорий Салай

В Киеве чтят память погибших во время Революции достоинства

19 Февраля, 14:56

В Мариинском парке на месте гибели пяти участников Майдана открыт памятный знак

Украина

Владимир Вятрович. Фото: wikipedia.org

Вятрович рассказал, в каком состоянии сейчас Музей Революции Достоинства

17 Февраля, 16:40

Глава Института нацпамяти призывает решить вопрос с временным размещением музея

Украина

Петр Порошенко подписал указ о награждении орденами участников Революции Достоинства. Фото: president.gov.ua

Порошенко наградил участников Революции Достоинства

17 Февраля, 16:30

Волонтеры и участники Революции Достоинства указом президента Украины награждены орденами "За заслуги", "За мужество" и орденами княгини Ольги

Украина

Годовщина Майдана: возложение цветов и панихида по погибшим

20 Февраля, 11:09

Люди вспоминают погибших в центре Киева три года назад 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования