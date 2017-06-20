Гончаренко рассказал, что Порошенко может предложить Трампу

Сегодня, 12:17

Главной темой переговоров лидеров США и Украины станет ситуация на Донбассе, которая зашла в тупик

Первая встреча Порошенко и Трампа состоится сегодня вечером. Фото: president.gov.ua
Первая встреча Порошенко и Трампа состоится сегодня вечером. Фото: president.gov.ua

На встрече с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Петр Порошенко может попросить прогарантировать безопасность американских инвестиций в Украину. Об этом комментируя встречу лидеров Украины и США, которая назначена на 18:00 по киевскому времени, заявил в кулуарах Верховной Рады замглавы фракции БПП Алексей Гончаренко. 

По его словам, многие говорят, что Украина будет просить помощи у Америки, будет просить не отменять санкции.

"Но на самом деле Украине также есть что предложить США. Мы можем поделиться своим опытом по гибридной войне, которую против нас ведет Россия. А вы видели, что и Америка стала жертвой российских кибератак. Украина также может предложить невероятные экономические возможности. Я бы, например, просил Администрацию США гарантировать своему бизнесу безопасность инвестиций в Украину именно от военных и каких-то таких вещей. Сегодня Украина очень привлекательна с точки зрения квалифицированной и недорогой по мировым меркам рабочей силы, уникального географического положения и т.д. То есть, на самом деле у нас есть огромнейшее поле для сотрудничества с США. Ну и понятно, что нам это крайне необходимо, учитывая российскую агрессию против Украины", – сказал Гончаренко.

В свою очередь в беседе с "Сегодня" замглавы парламентского комитета по иностранным делам Владимир Арьев считает, что главной темой переговоров Петра Порошенко с Дональдом Трампом станет ситуация на Донбассе.

"Сейчас самое главное показать, что ситуация (на Донбассе – Авт.) заходит в тупик и с него нужны выходы. И это самый главный вопрос – каким образом мы будем находить эти выходы в координации с нашими американскими друзьями", – сказал "Сегодня" Арьев.

Напомним, в повестке дня американского президента на 20 июня указано, что переговоры с Петром Порошенко пройдут в 11:00 (в 18:00 по киевскому времени).

 
США, Порошенко, трамп, нуланд, минские соглашения

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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