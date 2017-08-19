Порошенко и Гройсман поздравили украинцев с праздником Яблочного Спаса

Президент и премьер-министр пожелали гражданам мира и достатка

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником Яблочного Спаса известного также как Преображение Господне.

"Поздравляю с праздником Яблочного Спаса и Преображения Господнего. Искренне желаю мира, согласия и Божьего милосердия всей Украине!", – написал президент на своей странице в Facebook.

К поздравлениям также присоединился премьер Владимир Гройсман: "Поздравляю с замечательным летним праздником – Яблочным Спасом! Желаю вам достатка, мира, здоровья и воплощения самых заветных желаний".

Яблочный Спас – один из главных праздников, которые отмечает православная церковь 19 августа. Отмечают праздник Преображения православные христиане, римо-католики и приверженцы Армянской апостольской церкви, у которых он является одним из главных и самых любимых в народе. Он символизирует окончание лета и начало осенних похолоданий и дождей.