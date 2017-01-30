Порошенко и Меркель почтили память жертв теракта в Берлине (фото)

В декабре 2016 года террорист въехал на грузовике в толпу людей на рожденственской ярмарке в столице Германии

Президент Украины Петр Порошенко вместе с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель посетил место трагедии, которая произошла в центре западного Берлина 19 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Тогда террорист – сторонник радикального ислама направил грузовой автомобиль, гурженный стальными балками, в толпу людей, посещавших рождественскую ярмарку. В результате террористического акта погибли 12 человек, ранения получили еще 50.

Фото: president.gov.ua

Среди погибших был и один украинец, которой работал в Берлине. Президент Укарины возложил букет цветов на месте трагедии и почтил память жертв теракта.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 23 декабря 2016 года стало известно, что миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине.