Порошенко: Мы начинаем осовременивание армии

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о новом этапе в истории украинской армии, которая будет соответствовать требованиям ХХІ века. Об этом он сказал во время открытия выставки военной техники в центре Киева.

"Армия досталась нам разбитой в 2014 году. Армию не то что не готовили к войне, а специально распродавали. Этому преступлению еще предстоит дать политическую, юридическую и моральную оценку. Этим занимался целый ряд тогдашних руководителей Минобороны. По требованию тогдашнего руководства Украины в течение 2010-2012 гг. высшие офицеры ВСУ регулярно посещали российский Генштаб", – передает слова Порошенко пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

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Он отметил, что финансирование на закупку вооружений и военной техники по сравнению с 2013 годом увеличилось в десять раз.

"За три года государственный концерн "Укроборонпром" передал украинской армии почти 16 тысяч единиц вооружения и военной техники. Мы начинаем этап вооруженного осовременивания армии, то есть выводить наши вооружения на уровень ХХІ века", – сказал Порошенко.

Он добавил, что первые танки "Оплот" поступят в Вооруженные силы уже в этом году.

Напомним, 1 августа Петр Порошенко подписал изменения в государственный бюджет на 2017 год, которые, в том числе, обеспечат финансирование ряда направлений в секторе обороны и безопасности Украины.

Так, по словам президента, украинская армия получит уже в этом году десятки модернизированных танков Т-72, а также в войска поступят "Оплоты".