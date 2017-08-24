Порошенко наградил Байдена и Олланда
Соответствующий указ появился на сайте главы государства
Президент Украины Петр Порошенко наградил ряд иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"За весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию его исторического наследия и современных достижений постановляю наградить орденом Свободы Джозефа Байдена – вице-президента Соединенных Штатов Америки в 2009-2017 годах; Франсуа Олланда – президента Французской Республики в 2012-2017 годах", – говорится в указе президента.
Напомним, президент Петр Порошенко по случаю празднования Дня флага Украины выразил уверенность, что Украина восстановит свой суверенитет, и государственная символика будет развеваться на всей территории Донбасса и в Крыму.
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