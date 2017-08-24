Порошенко: "Не простим Кремлю более 10 тысяч погибших украинцев"

Российская армия вторглась в Украину без объявления войны, как когда-то Гитлер, отметил глава государства

Украина не простит оккупантам убийства украинцев на Донбассе. Об этом заявил президент Петр Порошенко, открывая военный парад в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни за мирное будущее Украины. Поклонимся каждой украинской семье, потерявшей мужа или сына, мать или дочь. С особой болью именно в эти дни вспоминаем героев Иловайска. Их коварно атаковали регулярные подразделения российской армии, которые ворвались на нашу землю – без объявления войны, как когда-то Гитлер.

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На Майдане почтили минутой молчания память погибших украинских воинов и гражданских на Донбассе.

"Прошу почтить минутой молчания украинских воинов и мирных граждан Украины, погибших в войне, которую развязал русский агрессор. В общем более десять тысяч украинских жизней – на совести Кремля. Вовек не забудем и не простим никогда. И никому", – добавил Порошенко.

Напомним, в марте 2017 года в ООН заявили, что за весь период боевых действий на Донбассе погибло более 2 тысяч мирных жителей, еще 7-9 тысяч были ранены.