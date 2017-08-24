Порошенко: "Не простим Кремлю более 10 тысяч погибших украинцев"

Сегодня, 11:34

Российская армия вторглась в Украину без объявления войны, как когда-то Гитлер, отметил глава государства

Разбитый оккупантами Донбасс. Фото: AFP
Разбитый оккупантами Донбасс. Фото: AFP

Украина не простит оккупантам убийства украинцев на Донбассе. Об этом заявил президент Петр Порошенко, открывая военный парад в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни за мирное будущее Украины. Поклонимся каждой украинской семье, потерявшей мужа или сына, мать или дочь. С особой болью именно в эти дни вспоминаем героев Иловайска. Их коварно атаковали регулярные подразделения российской армии, которые ворвались на нашу землю – без объявления войны, как когда-то Гитлер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Майдане почтили минутой молчания память погибших украинских воинов и гражданских на Донбассе.

"Прошу почтить минутой молчания украинских воинов и мирных граждан Украины, погибших в войне, которую развязал русский агрессор. В общем более десять тысяч украинских жизней – на совести Кремля. Вовек не забудем и не простим никогда. И никому", – добавил Порошенко.

Напомним, в марте 2017 года в ООН заявили, что за весь период боевых действий на Донбассе погибло более 2 тысяч мирных жителей, еще 7-9 тысяч были ранены.
Россия, президент, Донбасс, Порошенко, кремль
Все новости по теме День Независимости 2017.

Вы сейчас просматриваете новость "Порошенко: "Не простим Кремлю более 10 тысяч погибших украинцев"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

В Украину вторгся очередной "гумконвой". Фото: zn.ua

День Независимости на Донбассе: в Украину вторгся очередной гумконвой РФ

Сегодня, 10:17

На оккупированные территории востока страны прибыли 56 грузовиков

Мнения

Леонид Кравчук о том, какой видит Украину через пять лет. Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Леонид Кравчук: "Мы не хотим стоять перед Россией на коленях"

Сегодня, 07:37

По мнению первого президента независимой Украины, уже сейчас нужно провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Украина

Техника оккупантов на Донбассе. Фото: Facebook

Российская техника на Донбассе в 2014 и 2017 годах: сравнение

Сегодня, 04:38

Также показано количество обстрелов оккупантами по каждому месяцу в 2017 году

Политика

Фото: AFP

Новые переговоры по Донбассу в Минске: у Кучмы сообщили итоги

Вчера, 19:02

Стороны договорились о бессрочном прекращении огня

Украина

Скоро главари боевиков могут остаться одни. Фото: glavnoe.ua

Грымчак: В следующем году Россия собирается бросить "ДНР" и "ЛНР"

Вчера, 17:20

Главари боевиков начали потихоньку заниматься поиском нового дома, отметил чиновник

Украина

Игорь Романенко. Фото: Facebook

Украинский генерал оценил шансы нового перемирия на Донбассе

Вчера, 16:31

Романенко считает, что Путину устроили тест и дали понять, что Минские соглашения нужно выполнять

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования