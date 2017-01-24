Порошенко обратился с призывом к парламенту Финляндии

Глава государства подчеркнул готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Финляндией, в частности и на парламентском уровне

В рамках официального визита в Финляндию президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спикером эдускунты (парламента) Финляндии Марией Лохелой. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Глава государства поблагодарил парламентариев Финляндии за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе в результате российской агрессии. Президент Украины поблагодарил за последовательную поддержку эдускунты сохранения санкционного режима против России.

Глава государства обратил внимание госпожа Лохелы к грубому нарушению прав человека на временно неподконтрольных Украины территориях, а также призвал содействовать усилиям Украины в освобождении Украинской из российских тюрем и плена на Донбассе.

Президент также обратился к парламенту Финляндии с призывом принять решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Президент отметил активную работу делегаций эдускунты в парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы в поддержку позиции Украины.

Глава государства подчеркнул готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Финляндией, в частности и на парламентском уровне.

"Очень надеюсь, что недавно сформированная в эдускунты межфракционной группы дружбы с Украиной будет способствовать активизации парламентской взаимодействия между нашими государствами", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, президент Украины призвал лидера Финляндии Саули Ниинисте усилить давление на Россию в вопросе освобождения пленных.

Порошенко поблагодарил Финляндию за активное участие в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ человеческими и финансовыми ресурсами, помощь Финляндии внутреннеперемещенным лицам и за практическую поддержку процесса гуманитарного разминирования на Востоке Украины.