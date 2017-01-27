Порошенко объяснил, какими танками стоит вооружать украинскую армию

Президент возглавил заседание СНБО, на котором рассматривался государственный оборонный заказ на 2017 год

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) под председательством президента Украины Петра Порошенко рассмотрела государственный оборонный заказ на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В начале заседания Порошенко отметил, что при формировании заказа в этом году должны быть учтены все недостатки, которые имели место в 2016 году.

"Государственный оборонный заказ на 2017 год мы должны сформировать с твердым учетом тех недостатков, которые мало оборонный заказ 2016 года. Прежде всего подчеркиваю, что 81% государственного оборонного заказа – это общий фонд госбюджета. И мы твердо убеждены в том, что на сегодняшний день этот 81% будет гарантировано профинансировано", – подчеркнул Порошенко.

"В денежном выражении – около 9 млрд грн, – это средства общего фонда госбюджета в 2017 году, причем финансирование должно начаться уже сейчас", – добавил глава государства.

Президент также сообщил, что во исполнение его поручения формирования государственного оборонного заказа будет осуществляться как минимум на три года.

"Чтобы иметь возможность воплощать в жизнь новейшие разработки украинского оборонно-промышленного комплекса и украинских конструкторов, имеющих хорошо реноме, авторитет и в войсках, и на международном рынке", – пояснил Порошенко.

Глава государства назвал вполне справедливым предложение по закупке образцов вооружения и военной техники в количестве, обеспечивающем так называемое "оптовое перевооружение" отдельных подразделений.

По словам президента, большую дискуссию при формировании государственного оборонного заказа вызвало вопросы относительно того, что именно нужно закупать.

"У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится быстрее за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас возникает вопрос: или танковая рота в полном составе, или один танк", – рассказал Порошенко.

По его словам, пока есть ресурс, необходимо срочно проводить глубокую модернизацию указанных танков: "нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок".