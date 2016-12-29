Порошенко подвел итоги Года английского языка в Украине

Президент Петр Порошенко встретился с общественными активистами и подвел итоги Года английского языка в Украине. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент подчеркнул, что хотя Год английского языка завершается, но не заканчивается его массовое изучение украинцами. Он отметил, что процесс только начинается.

"При поддержке международных неправительственных организаций разработаны комплексные программы и организованы бесплатные языковые курсы для изучения, которые будут продолжены и в следующем году", – говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что знание английского языка является чрезвычайно важным, так как оно открывает возможность учиться в престижных зарубежных университетах, получить перспективную работу, читать в оригинале классиков мировой литературы, свободно путешествовать, быть в курсе последних новостей науки и техники и обеспечивать коммуникацию между народами.

Порошенко выразил убеждение, что владение английским открывает новые горизонты для всех, кто хочет быть частью современного мира, и назвал важным, амбициозным и очень успешным нынешний проект Go Global.

По словам президента, проект "посвящен тому, чтобы изменить Украину, когда страна превращается в настоящее европейское государство, когда большинство, особенно молодое поколение, имеет возможность общаться на английском языке".

"Именно владение иностранным языком является той чертой, которая открывает новую вселенную для украинских граждан", – сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что к преподаванию английского привлечены иностранные специалисты, которые являются носителями языка, в том числе волонтеры. Он также выразил убеждение, что в следующем 2017 году около 100 тыс. детей смогут приобщиться к этой программе. Всего планируется, что к 2020 году около 1,5 млн маленьких украинцев примут участие в этой программе.

"Это очень амбициозная задача. И очень важно, чтобы она реализовывалась не только в Год английского языка в Украине, но и была продолжена далее", – подчеркнул президент.

Порошенко особенно отметил, что очень важным является тот факт, что изучать и совершенствовать английский язык смогли дети из Донецкой и Луганской областей.

Так, за год более 300 школьников с востока Украины не только имели возможность преодолеть языковой барьер и практиковать английский.

Важно, что более 500 временно перемещенных лиц приняли участие в пилотном проекте "Деловой английский онлайн для внутренне перемещенных лиц" и почувствовали поддержку государства. Порошенко также отметил проект "Учителя английского языка – агенты перемен", который был успешно реализован по всей стране в течение 2016 года.

Глава государства отметил, что Украина готовится к конкурсу "Евровидение" в 2017 году и отметил важность привлечения англоязычных волонтеров по программе Eurovision volunteers family, которые будут сопровождать этот конкурс и помогать тысячам туристов, которые в это время посетят Украину.

В свою очередь, посол США в Украине Мари Йованович отметила, что в Украине значительно повысился уровень владения и использования английского языка среди чиновников, а проекты по изучению английского языка, которые были реализованы в этом году, охватили большое количество как детей и молодежи, так и взрослого населения, особенно преподавателей английского языка в маленьких городках Украины. Она также отметила, что эти проекты будут продолжены и в 2017 году.

"Я очень горжусь возможностью сегодня присутствовать здесь. Это прекрасная возможность праздновать Год английского языка в Украине. Мы гордимся тем, что можем поддержать Украину, ее мирное будущее", – сказала Йованович.

Она также рассказала о проектах изучения английского языка, которые были реализованы в 2016 году и запланированы на 2017 год. Посол отметила высокий уровень взаимодействия между правительственными структурами, парламентским корпусом и общественными организациями в реализации всех многочисленных проектов по изучению английского в Украине.

Народный депутат Украины, один из активистов проекта Go Global Мустафа Найем, поблагодарил президента за поддержку этого проекта и отметил его важность и уникальность, особенно в части популяризации и изучения английского языка в маленьких городах Украины, для предпринимателей малого бизнеса, государственных служащих и представителей местного самоуправления.

"Для меня чрезвычайно важно, что наш проект – и это было приоритетом – реализовывался в маленьких украинских городах, где жители никогда не видели иностранцев", – сказал Найем.