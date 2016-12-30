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Порошенко предложил сенаторам США посетить Донбасс http://www.segodnya.ua/img/article/7848/21_main.1483119394.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/21_tn.1483119394.jpg Украина Президент Украины пригласил Маккейна и Грэма посмотреть на провокации боевиков

Порошенко предложил сенаторам США посетить Донбасс

Сегодня, 19:35

Президент Украины пригласил Маккейна и Грэма посмотреть на провокации боевиков

Петр Порошенко и Джон Маккейн. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Джон Маккейн. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Кроме того, Порошенко предложил сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму посетить Донбасс, чтобы воочию увидеть провокации боевиков.

Отмечается, что Порошенко предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с минскими договоренностями и сохранению политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Порошенко отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине", что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.

Глава государства также отметил, что Украина борется не только за независимость: "Мы боремся за свободу, за ценности, за демократию, защищая их в центре Европы в XXI веке".

Глава украинского государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий.

Как сообщается, это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Очень важно, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это очень важно в эти очень тяжелые дни для моей 45-миллионной страны", – сказал Порошенко.

Президент также сообщил американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.

В свою очередь, сенатор Джон Маккейн подтвердил свою решимость о помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.
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"Сегодня"

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