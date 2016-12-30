Порошенко предложил сенаторам США посетить Донбасс
Президент Украины пригласил Маккейна и Грэма посмотреть на провокации боевиков
Президент Украины Петр Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Кроме того, Порошенко предложил сенаторам США Джону Маккейну и Линдси Грэму посетить Донбасс, чтобы воочию увидеть провокации боевиков.
Отмечается, что Порошенко предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.
Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с минскими договоренностями и сохранению политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Порошенко отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине", что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.
Глава государства также отметил, что Украина борется не только за независимость: "Мы боремся за свободу, за ценности, за демократию, защищая их в центре Европы в XXI веке".
Глава украинского государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий.
Как сообщается, это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
"Очень важно, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это очень важно в эти очень тяжелые дни для моей 45-миллионной страны", – сказал Порошенко.
Президент также сообщил американским сенаторам о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.
В свою очередь, сенатор Джон Маккейн подтвердил свою решимость о помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.
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