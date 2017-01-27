Порошенко рассказал, почему Украине стоит наращивать экспорт оружия

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) отметил необходимость увеличения экспорта украинского оружия собственного производства и разработки программы обновления производственного фонда оборонных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства. Подчеркиваю, что мы не распродаем, в отличие от некоторых (предыдущих – пресс-служба) горе-министров обороны и тех, кто принимал соответствующие решения. Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся в Украине", – отметил глава государства.

При этом президент напомнил, что отечественный оборонный заказ выполняется на производственных фондах, уровень износа которых составляет 67%, а на некоторых предприятиях – 80%.

"Просьба разработать, как я поручал, программу обновления производственных фондов. Без современных производственных мощностей, мы не будем иметь возможности эффективно конкурировать на мировом рынке и обеспечивать за счет внешних заказов модернизацию и разработку новейших систем вооружения. Так, как мы сейчас делаем на передовых предприятиях оборонпрому, в наших известных конструкторских бюро по ракетной отрасли, самолетостроения, бронетанковой техники", – отметил Порошенко.

"Только благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки не заканчивают жизнь в ящиках, а приносят 2% от всего экспорта Украины. И задачи мы ставим: этот показатель повышать, как источник валютных поступлений", – подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что экспорт позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и станки, обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием.

Напомним, президент Украины на заседании СНБО рассказал о стратегии перевооружения танковых частей укаринской армии.