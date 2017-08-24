Порошенко с семьей помолились за Украину и принесли цветы Шевченко

В День Независимости Украины Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко и детьми помолились за Украину. Праздничное мероприятие "Молитва за Украину" состоялось в Софийском соборе, сообщает пресс-служба главы государства.

Также в мероприятии приняли участие духовные лидеры страны, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Кличко.

"По окончании выступлений хор исполнил духовный гимн "Боже Единый, Великий, нам Украину храни". Президентская семья установила свечи", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Петр и Марина Порошенко приняли участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Напомним, президент Петр Порошенко по случаю празднования Дня флага Украины выразил уверенность, что Украина восстановит свой суверенитет, и государственная символика будет развеваться на всей территории Донбасса и в Крыму.