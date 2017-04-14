Порошенко усилил ответственность военных за нарушение дисциплины и пьянки

Сегодня, 10:04

Ответственность коснется не только военных, но и резервистов во время прохождения сборов

Военных станут больше контролировать. Фото: president.gov.ua
Военных станут больше контролировать. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности за нарушения военнослужащими дисциплины, употребление алкоголя, невыполнение приказа и прочее. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц" является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений.

Так, согласно документу, будет усилена ответственность военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения; совершение ими военных административных правонарушений; в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими своих служебных обязанностей; нарушение воинской дисциплины или общественного порядка.

Как сообщалось, Петр Порошенко приказал с 1 апреля увеличить выплаты украинским военным, которые выполняют боевые задачи на Донбассе в районе линии соприкосновения.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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