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Порошенко в Давосе поговорил с еврочиновниками http://www.segodnya.ua/img/article/7895/52_main.1484758357.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/52_tn.1484758357.jpg Украина Президент Украины встретился с Федерикой Могерини и Валдисом Домбровскисом

Порошенко в Давосе поговорил с еврочиновниками

Сегодня, 18:52

Президент Украины встретился с Федерикой Могерини и Валдисом Домбровскисом

Порошенко в Давосе провел встречу с представителями ЕС. Фото: president.gov.ua
Порошенко в Давосе провел встречу с представителями ЕС. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Федерико Могерини в Давосе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в макроэкономической стабилизации и реализации социально-экономических реформ.

В свою очередь, Валдис Домбровскис положительно оценил последние шаги украинской власти, направленные на стабилизацию государственных финансов.

В частности, он поздравил своевременное одобрение сбалансированного государственного бюджета на 2017 год, оздоровление банковской системы, включая национализацию "Приватбанка", а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Порошенко подчеркнул важность скорейшего принятия решения о предоставлении Украинской безвизового режима.

Нсапомним, в Европарламенте сегодня призвали дать Украине "безвиз".
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"Сегодня"

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