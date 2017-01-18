Порошенко в Давосе поговорил с еврочиновниками

Президент Украины встретился с Федерикой Могерини и Валдисом Домбровскисом

Президент Украины Петр Порошенко встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Федерико Могерини в Давосе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны Европейского Союза в макроэкономической стабилизации и реализации социально-экономических реформ.

В свою очередь, Валдис Домбровскис положительно оценил последние шаги украинской власти, направленные на стабилизацию государственных финансов.

В частности, он поздравил своевременное одобрение сбалансированного государственного бюджета на 2017 год, оздоровление банковской системы, включая национализацию "Приватбанка", а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Порошенко подчеркнул важность скорейшего принятия решения о предоставлении Украинской безвизового режима.

Нсапомним, в Европарламенте сегодня призвали дать Украине "безвиз".