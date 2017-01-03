Порошенко в годовщину дипотношений напомнил США об отказе Украины от ядерного оружия

По словам президента, Украина приняла это непростое решение в надежде на выполнение гарантий безопасности

Президент Украины Петр Порошенко выступил с поздравлениями по случаю 25-летия дипломатических отношений Украины и США, отметив, что США остаются надежным и стратегическим партнером Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"С момента признания независимости Украины Соединенные Штаты остаются надежным и стратегическим партнером Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. При этом между двумя государствами заложено настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", – подчеркнул Порошенко.

"Отказавшись от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана, Украина играет историческую роль в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия", – напомнили президент Украины.

По ео словам, это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, "в первую очередь США".

Порошенко особо поблагодарил за неизменную двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Соединенных Штатов "в сложные времена российской агрессии", когда украинское государство защищает ключевые принципы свободы и демократии, которые "заложили фундамент успеха и силы американской народа".

Президент заверил, что Украина твердо нацелена на дальнейшее активное развитие отношений стратегического партнерства с США, направленных на углубление всестороннего конструктивного сотрудничества в сфере политики, экономики, безопастности и в гуманитарной сфере.

Напомним, 31 декабря Петр Порошенко с американской делегацией во главе с сенатором Джоном Маккейном прибыли в командный пункт в районе Широкино на линии разграничения, чтобы поздравить военнослужащих с Новым годом.