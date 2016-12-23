Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Портал IVI представил новую новогоднюю подборку фильмов http://www.segodnya.ua/img/article/7824/79_main.1482498017.png Украина

Портал IVI представил новую новогоднюю подборку фильмов

PR

Вчера, 14:55

Портал IVI представил новую новогоднюю подборку фильмов

Портал IVI, на страницах которого вы можете посмотреть онлайн фильмы, представил своим зрителям новую подборку лучших фильмов, посвященных празднику Нового года. В коллекцию, составленную на основе зрительских симпатий, вошли, как старые фильмы новогодней тематики, так и шедевры современного кинематографа. Какие именно фильмы портал IVI включил в новогоднюю подборку?

Во-первых, это свежая картина "SOS, Дед Мороз или Все сбудется!" на странице https://www.ivi.ru/watch/137161. Главными героями новогодней комедии являются девочка, которая всем сердцем желает, чтобы ее родители не разводились, а также аферист, одетый в костюм Деда Мороза. Зрители кинокартины увидят, в какие приключения попадут наивная героиня и переодетый мошенник, пообещавший своей подопечной, что все ее желания сбудутся.

Во-вторых, это целая череда фильмов с участием любимых актеров – Светлакова, Урганта, Зеленского и других. Их уже ставшие традиционными новогодними фильмами "Елки", "Елки 2", "Елки 3" также были включены в коллекцию фильмов от IVI. Как обычно, в ходе картин мы увидим приключения знакомых персонажей, которые будут преодолевать самые необычные трудности, чтобы в итоге добраться до своих любимых и отпраздновать Новый год в дружной компании. В одной из частей "Елок" мы даже отправимся в прошлое, где станем свидетелями приключений героев в царскую эпоху. Бонусом станут и "Елки лохматые".

В-третьих, это подборка фильмов голливудских режиссеров, которые зрители смотрят каждый Новый год. Это и культовый мультфильм с элементами мюзикла "Холодное сердце", и "Белоснежка: месть гномов", и конечно, "Один дома".

Наконец, в новогоднюю подборку были включены множество классических фильмов, среди которых зрители IVI найдут неизменную "Иронию судьбы", "Джентльменов удачи", "Операцию Ы", "Чародеи", "На Хуторе близь Диканьки" и другие. Актеры, ставшие народными кумирами, добрые сюжеты. Кроме фильмов на страницах портала вы найдете и мультфильмы с героями, за приключениями которых наблюдали еще наши родители. 

Также  IVI включил в новогоднюю подборку еще десятки картин разных годов выпуска, как отечественного кинематографа, так и зарубежные шедевры, которые мы по традиции смотрим в конце декабря и первых числах января. По мнению работников портала, на котором эти фильмы можно посмотреть онлайн, добрые фильмы обязательно поднимут настроение и создадут уютную атмосферу праздника.

 

  
новый год, картина, портал

Вы сейчас просматриваете новость "Портал IVI представил новую новогоднюю подборку фильмов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.