Портал IVI представил новую новогоднюю подборку фильмов

Портал IVI, на страницах которого вы можете посмотреть онлайн фильмы, представил своим зрителям новую подборку лучших фильмов, посвященных празднику Нового года. В коллекцию, составленную на основе зрительских симпатий, вошли, как старые фильмы новогодней тематики, так и шедевры современного кинематографа. Какие именно фильмы портал IVI включил в новогоднюю подборку?

Во-первых, это свежая картина "SOS, Дед Мороз или Все сбудется!" на странице https://www.ivi.ru/watch/137161. Главными героями новогодней комедии являются девочка, которая всем сердцем желает, чтобы ее родители не разводились, а также аферист, одетый в костюм Деда Мороза. Зрители кинокартины увидят, в какие приключения попадут наивная героиня и переодетый мошенник, пообещавший своей подопечной, что все ее желания сбудутся.

Во-вторых, это целая череда фильмов с участием любимых актеров – Светлакова, Урганта, Зеленского и других. Их уже ставшие традиционными новогодними фильмами "Елки", "Елки 2", "Елки 3" также были включены в коллекцию фильмов от IVI. Как обычно, в ходе картин мы увидим приключения знакомых персонажей, которые будут преодолевать самые необычные трудности, чтобы в итоге добраться до своих любимых и отпраздновать Новый год в дружной компании. В одной из частей "Елок" мы даже отправимся в прошлое, где станем свидетелями приключений героев в царскую эпоху. Бонусом станут и "Елки лохматые".

В-третьих, это подборка фильмов голливудских режиссеров, которые зрители смотрят каждый Новый год. Это и культовый мультфильм с элементами мюзикла "Холодное сердце", и "Белоснежка: месть гномов", и конечно, "Один дома".

Наконец, в новогоднюю подборку были включены множество классических фильмов, среди которых зрители IVI найдут неизменную "Иронию судьбы", "Джентльменов удачи", "Операцию Ы", "Чародеи", "На Хуторе близь Диканьки" и другие. Актеры, ставшие народными кумирами, добрые сюжеты. Кроме фильмов на страницах портала вы найдете и мультфильмы с героями, за приключениями которых наблюдали еще наши родители.

Также IVI включил в новогоднюю подборку еще десятки картин разных годов выпуска, как отечественного кинематографа, так и зарубежные шедевры, которые мы по традиции смотрим в конце декабря и первых числах января. По мнению работников портала, на котором эти фильмы можно посмотреть онлайн, добрые фильмы обязательно поднимут настроение и создадут уютную атмосферу праздника.