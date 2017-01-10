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После снегопадов на дорогах Украины возобновилось движение (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/52_main.1484039010.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/52_tn.1484039010.jpg Украина На дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано; железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме

После снегопадов на дорогах Украины возобновилось движение (фото)

Сегодня, 11:03

На дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано; железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме

После обильных снегопадов в Украине возобновилось движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, по состоянию на 7:00 10 января на дорогах государственного и регионального значения пробок не зафиксировано.

"Подразделениями ГСЧС с 4 января освобождено из снежных заносов 1776 автомобилей, в которых находилось 4444 человека. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1547 единиц техники и 2248 работников, из которых от Укравтодора задействованы 1540 единиц техники и 2222 работника, от ГСЧС 7 единиц техники и 26 человек личного состава", – добавляют спасатели.

В ГСЧС Украины отмечают, что в Одесской области с 8 января остается ограниченным движение всех транспортных средств на автодорогах общего пользования, а именно: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Также ограничено движение для большегрузного транспорта на автодороге Кировоград-Платоново. Кроме того, в Николаевской области усложнен проезд на дороге местного значения в с. Ульяновка Братского района.

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

Обесточенными остаются четыре населенных пункта в двух областях, а именно: три во Львовской и один в Одесской области. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, рождественские выходные украинцы пережили непросто — на страну обрушились сильные морозы и снегопады. В некоторых регионах температура воздуха достигала –20°, а непрекращающиеся метели оставили без света населенные пункты.

Кроме того,  сотни людей стали заложниками непогоды: из-за ограничения движения в шести областях — Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской — были отменены междугородные автобусы (больше всего пострадала Одесчина), а в субботу семь поездов пришли с опозданием (к примеру, Киев — Перемышль задержался на 1 час 44 минуты).
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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