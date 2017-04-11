Последствия войны на Донбассе: "Соседи пролежали в сгоревшем доме почти два года, пока тела не нашли"

В прифронтовых городах и селах под обстрелом оказались сотни домов, тысячи украинцев лишились своей недвижимости и были вынуждены покинуть малую родину. По оценкам Минсоцполитики, почти 1,5 миллиона украинцев получили статус вынужденных переселенцев. Каждая пятая семья переселенцев заявляет о том, что их жилье повреждено или разрушено, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Сайт "Сегодня" выяснил, во сколько Украине может обойтись восстановление Донбасса и где взять деньги.

На восстановление Донбасса нужен еще один бюджет страны

- 27 января 2015 года снаряд уничтожил мою квартиру на пятом этаже, – рассказывает жительница Светлодарска Татьяна, – когда я услышала, что в дом на моей улице было прямое попадание, я помчалась домой. Свои двери обнаружила на улице – их вынесло взрывной волной. От квартиры почти ничего не осталось.

Татьяна рассказывает о том, как снаряд разрушил ее квартиру. Фото: "Сегодня"

Врыв разрушил часть крыши, стену с соседней квартирой и систему водоснабжения дома. Местный исполком, рассказывает Татьяна, выделил 630 тысяч гривен на восстановление жилья. За эти деньги демонтировали конструкцию и построили стены.

Татьяна показывает фотографии разрушенной квартиры. Фото: "Сегодня"

- Пришлось начинать с нуля. Когда отремонтировали квартиру, тут были голые стену без внутренней отделки. Даже сложно подсчитать, во сколько бы обошелся ремонт. Пришлось начинать все с самого начала. В исполкоме посоветовали обратиться в Международный комитет Красного Креста (МККК), они оплатили ремонт, – рассказывает женщина.

В прифронтовой Марьинке война оставила след почти в каждом доме. Из 57 многоквартирных домов повреждены 53, рассказывает зампред местной военно-гражданской администрации Владимир Шехирев. Некоторые многоэтажки восстановить невозможно.

Соседний дом мужчины уничтожил снаряд. Фото: "Сегодня"

- Это в 2014- м было. Бабка моя кричит: "Спасай!", а шо я спасу? Смотрю, а соседний дом горит. Трехэтажка. Четверо сразу погибло, а потом еще тела находили. Соседи наши пролежали в этом сгоревшем доме почти два года, пока тела не нашли, – рассказывает 75-летний житель Марьинки Иван.

- Это в 2014- м было. Бабка моя кричит: "спасай!", а шо я спасу? Смотрю, а соседний дом горит. Трехэтажка. Четверо сразу погибло, а потом еще тела находили. Соседи наши пролежали в этом сгоревшем доме почти два года, пока тела не нашли, – рассказывает 75-летний житель Марьинки Иван.

Восстановить дом невозможно. Фото: "Сегодня"

Военные действия в Украине проходят на густонаселенной территории. Уже несколько лет жилые дома, школы и больницы регулярно обстреливают боевики. Часть инфраструктуры Донбасса уничтожена, на ее восстановления понадобятся миллиарды долларов. "Мы видели подобные конфликты в других частях планеты, но не на такой густонаселенной территории. Масштаб разрушений и количество пострадавших произвели на меня грандиозное впечатление", – рассказал в интервью "Сегодня" экс-госсектерарь МИДа Швейцарии, президент МККК Петер Маурер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как живут украинцы по соседству с "ДНР"

Оценить стоимость восстановления Донбасса сложно. Точно неизвестно, сколько объектов инфраструктуры разрушено на территории т.н "республик". На подконтрольной части Донецкой области повреждены почти 11 тысяч жилых домов, 111 школ, 79 детских садов и 50 медицинских учреждений, отмечает глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По словам чиновника, на восстановление инфраструктуры Донбасса понадобится 20 миллиардов долларов (примерно 540 миллиардов гривен). Эта сумма соизмерима с бюджетом страны за прошлый год. Таких денег у государства нет.

- Денег у нас в бюджете нет. Мы дотационный регион. В Марьинке из 57 домов повреждены или разрушены 53 многоэтажки. Красногоровки из 80 – 73 повреждены. На восстановление Донецкой области выделили 2,8 миллиарда гривен, а потом тут же запретили тратить эти деньги в прифронтовой зоне, – рассказали в Марьинской военно-гражданской администрации.

Здание детского сада в прифронтовом Майорске. Фото: "Сегодня"

Боевики продолжают обстреливать "серую зону", несмотря на объявленный с первого апреля режим прекращения огня. Некоторые объекты восстановить на данный момент невозможно – ремонтники не могут работать под обстрелами, да и результаты работы может в любой момент уничтожить снаряд.

Восстановить Донбасс можно только после прекращения военных действий

В прошлом году на восстановление Донбасса из бюджета страны выделили почти три миллиарда гривен. Денег должно хватить на ремонт дорог, госпиталей и восстановления нескольких мостов, в том числе возле Лисичанска. О ремонте жилых объектов на данный момент речь не идет.

Президент Петр Порошенко создал специальный Фонд для восстановления Донбасса. За счет бюджетных средств фонд пополнят примерно на десять миллиардов гривен. Еще 50 миллиардов дадут международные партнеры, в том числе страны большой семерки и ООН. Правда, полноценно Фонд заработает только после восстановления контроля на территориях т.н. "республик". "Мы это сделаем, но должен быть мир, восстановление украинского флага, украинского суверенитета", — цитирует Порошенко агентство "Интерфакс".

Дом в Майорске. Фото: "Сегодня"

В некоторых городах в зоне боевых действий, в том числе и Марьинке, дома ремонтируют только за счет международных организаций и других государств. К примеру, как заявил посол Японии в Украине Шигеки Сумме, за год Япония выделила на восстановление Донбасса 15 миллионов долларов (405 миллионов гривен). МККК в этом году планирует потратить на ремонт поврежденных объектов и гуманитарную помощь пострадавшим в результате войны украинцам 60 миллионов долларов (1,6 миллиарда гривен).

- Но для того чтобы восстанавливать инфраструктуру, мы должны понимать, что на этой территории не будут проводиться военные действия. Безусловно, должны прийти серьезные инвесторы, например, Мировой Банк. Мы не можем их заменить. Но мы готовы обеспечивать потребности людей до того момента, пока не появится возможность для работы инвесторов, – пояснил Петер Маурер.

- Безусловно, должны прийти серьезные инвесторы, например, Мировой Банк. Мы не можем их заменить. Но мы готовы обеспечивать потребности людей до того момента, пока не появится возможность для работы инвесторов, – пояснил Петер Маурер.

Согласно закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", из бюджета страны будут ежегодно выделять средства на восстановление инфраструктуры, объектов промышленности и жилого фонда Донбасса.

"В законе о Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются расходы на государственную поддержку социально-экономического развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украина гарантирует, что такие расходы станут гарантированными и не будут изменены при сокращении утвержденных бюджетных расходов", – говорится в документе, принятие которого предусмотрено Минскими соглашениями.

Однако, по словам Петра Порошенко, закон вступит в силу только после вывода российских войск и восстановления контроля над украинско-российской границей.

- Вступить в силу такой закон может только после выполнения целого ряда предварительных условий. Эти условия включают и разоружение боевиков, и вывод российских войск, и восстановление нашего контроля над всей линией украинско-российской границы, и проведение честных, свободных и демократических местных выборов. Разве это не то, к чему мы стремимся?, – пояснил президент во время своего видеообращения после принятия закона.

Отметим, по данным ООН за время конфликта на востоке Украины погибли более двух тысяч мирных жителей и восемь тысяч украинских военных. Более 22 тысяч человек получили ранения и инвалидность.