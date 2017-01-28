Посол Канады передал в Украину 10 "скорых" (фото)

Дипломат отметил, что деньги на автомобили собирались по всей стране, а их общая стоимость 400 тысяч долларов

Канада закупила для Украины десять автомобилей скорой помощи, который передал посол этой страны в Украине Роман Ващук, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что средства собирались в нескольких провинциях, в благотворительных сборах приняли участие сотни людей и представители правительств разных уровней.

"Средства на эти "скорые" были собраны по всей Канаде, подготовить к украинским стандартам их помогали в пяти провинциях. Свои усилия к этому приложили сотни людей из гражданского общества, провинциальных правительств и федерального правительства. "Скорые" предназначены для больниц от Луганска до Черновцов, то есть с востока на запад, опять же, как и у нас c запада на восток собирались средства на них. Поэтому это подарок всей Канады для всей единой Украины", – сказал Ващук.

Он рассказал, что общая стоимость автомобилей скорой помощи составляет около 400 тысяч долларов, они недолго были в употреблении и полностью восстановлены канадскими компаниями.

Напомним, перед Новым годом китайское правительство передало Государственной службе по чрезвычайным ситуациям новую инженерную и автомобильную технику. Китайские инструкторы также проведут тренинги для сотрудников ГСЧС по эксплуатации техники.