Посольство США оригинально поздравило Украину: появилось видео

Сегодня, 16:51

Работники диппредставительства подготовили музыкальные ролик, который разместили на официальных страницах посольства в соцсетях

Американские поздравили украинцев. Фото: кадр из видео
Американские поздравили украинцев. Фото: кадр из видео

Посольства США в Украине оригинально поздравило украинцев с Днем Независимости.

Работники диппредставительства подготовили музыкальные ролик, который разместили на официальных страницах посольства в соцсетях.

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В конце ролика с Днем Независимости украинцев поздравляет посол США в Украине Мари Йованович.

Ранее сообщалось, что в военном параде по случаю Дня Независимости в Киеве 24 августа примут участие военнослужащие 10 стран, а гостями парада будут 11 иностранных министров обороны.
США, Украина, день независимости, посольство США
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