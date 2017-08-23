Посольство США оригинально поздравило Украину: появилось видео
Работники диппредставительства подготовили музыкальные ролик, который разместили на официальных страницах посольства в соцсетях
Посольства США в Украине оригинально поздравило украинцев с Днем Независимости.
Работники диппредставительства подготовили музыкальные ролик, который разместили на официальных страницах посольства в соцсетях.
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На видео сотрудники поют песню "Добрий ранок, Україно!".
В конце ролика с Днем Независимости украинцев поздравляет посол США в Украине Мари Йованович.
Ранее сообщалось, что в военном параде по случаю Дня Независимости в Киеве 24 августа примут участие военнослужащие 10 стран, а гостями парада будут 11 иностранных министров обороны.
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