Посольство США оригинально поздравило Украину: появилось видео

Работники диппредставительства подготовили музыкальные ролик, который разместили на официальных страницах посольства в соцсетях

Посольства США в Украине оригинально поздравило украинцев с Днем Независимости.

Работники диппредставительства подготовили музыкальные ролик, который разместили на официальных страницах посольства в соцсетях.

На видео сотрудники поют песню "Добрий ранок, Україно!".

В конце ролика с Днем Независимости украинцев поздравляет посол США в Украине Мари Йованович.

Ранее сообщалось, что в военном параде по случаю Дня Независимости в Киеве 24 августа примут участие военнослужащие 10 стран, а гостями парада будут 11 иностранных министров обороны.