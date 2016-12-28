Украинцы все чаще делают покупки в интернете на сервисах объявлений

Более половины граждан выходят в сеть. Каждый пятый из них — это больше трех миллионов человек — занимается онлайн-шопингом. При этом шопинг на данный момент у украинцев все чаще ассоциируется с сервисами объявлений, в частности с крупным сервисом OLX. Об этом говорит исследование онлайн-торговли Украины, проведенного компанией GfK*.

Большинство интернет-покупателей в Украине совершали от пяти до двадцати покупок за прошедший год, а 14% — даже больше двадцати. При этом четыре из пяти пользователей совершали покупки на OLX. Сервис, ранее завоевавший популярность под брендом Slando, стал одним из символов электронной коммерции в Украине — 48,5% респондентов ассоциируют OLX с онлайн-покупками — в первую очередь товаров для детей и авто.

OLX сохраняет позиции лидера среди ресурсов объявлений и интернет-аукционов. О нем знают 94% украинцев, которые совершают покупки онлайн. 80% пользователей отметили, что за последний год они пользовались OLX для совершения покупок. Шопингом в интернете занимаются в основном люди с высшим образованием и даже научной степенью, зачастую семейные и с детьми. Большинству — до 45 лет. По уровню доходов их можно условно отнести к среднему классу.

Чаще всего украинцы покупают онлайн бытовую технику и электронику, одежду, косметику, обувь, а также товары для детей. Самые необходимые потребительские товары большинство пользователей покупают на OLX. Так, 44% онлайн-покупателей в Украине выбирают одежду на OLX. Касательно товаров для детей эта цифра еще выше — 46%. В категории "Обувь" площадка объявлений также лидирует по частоте покупок — на OLX ее выбирает более трети пользователей. Кроме того, сервис OLX выбирают в первую очередь для покупок мебели, товаров для дома и сада, домашних животных, спортивных товаров, стройматериалов, бытовой химии, товаров для беременных и новорожденных.

Для онлайн-покупок украинцы все чаще используют мобильные устройства, 51% покупателей устанавливают специальные приложения. Мобильное приложение OLX лидирует среди отечественных площадок и лишь немногим уступает китайскому гиганту интернет-торговли AliExpress. 42% пользователей приложений совершают покупки именно через OLX. Чаще всего с помощью мобильных приложений украинцы покупают: аксессуары и подарки (30%), бытовую технику и электронику (28%), одежду (28%), обувь (16%), косметику и парфюмерию (16%).

* Исследование проводилось в октябре 2016 г. среди 1437 граждан Украины в возрасте от 16 лет.