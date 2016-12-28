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Появилось видео землетрясения, которое затронуло Украину (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7837/88_main.1482908226.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/88_tn.1482908226.jpg Украина Эпицентр подземных толчков был всего в 120 км от украинской границы

Появилось видео землетрясения, которое затронуло Украину (видео)

Сегодня, 08:55

Эпицентр подземных толчков был всего в 120 км от украинской границы



Минувшей ночью около 1:20 по киевскому времени на востоке Румынии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,6 баллов, которое почувствовали и граждане Украины.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков зафиксирован в 8 км к западу от города Нережу и находился на глубине 81 км. От очага землетрясение до украинской границы всего около 120 км.

Как сообщалось, подземные толчки ощутили жители Одессы.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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