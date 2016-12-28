Появилось видео землетрясения, которое затронуло Украину (видео)

Эпицентр подземных толчков был всего в 120 км от украинской границы

Минувшей ночью около 1:20 по киевскому времени на востоке Румынии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,6 баллов, которое почувствовали и граждане Украины.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков зафиксирован в 8 км к западу от города Нережу и находился на глубине 81 км. От очага землетрясение до украинской границы всего около 120 км.

Как сообщалось, подземные толчки ощутили жители Одессы.