Появилось видео землетрясения, которое затронуло Украину (видео)
Эпицентр подземных толчков был всего в 120 км от украинской границы
Минувшей ночью около 1:20 по киевскому времени на востоке Румынии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,6 баллов, которое почувствовали и граждане Украины.
По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков зафиксирован в 8 км к западу от города Нережу и находился на глубине 81 км. От очага землетрясение до украинской границы всего около 120 км.
Как сообщалось, подземные толчки ощутили жители Одессы.
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