Правила купания на Крещение: как безопасно окунаться в прорубь

Перед купанием необходимо разогреть тело, а погружаться в холодную воду лучше всего по шею. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут

В ночь на 19 января православные отмечают один из главных христианских праздников, которыми заканчиваются Рождественские святки – Крещение Господне или Святое Богоявление.

Неотъемлемой традицией древнего праздника является окунание в прорубь. Для предотвращения несчастных случаев во время крещенских купаний спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать следующие правила:

купаться можно только в установленных местах , приспособленных для входа в воду, в присутствии представителей службы спасения и медицинских работников;

, приспособленных для входа в воду, в присутствии представителей службы спасения и медицинских работников; желательно иметь с собой одеяло, коврик, который можно подстелить под ноги;

охлаждаться необходимо постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем раздеться по пояс. Перед купанием необходимо разогреть тело , сделав разминку или пробежку, а только потом заходить в воду.

, сделав разминку или пробежку, а только потом заходить в воду. к месту купания необходимо подходить в удобной, нескользящей обуви, которая легко снимается, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчива;

погружаться в холодную воду лучше всего по шею , чтобы не намочить голову. Это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и общего переохлаждения организма. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут. Окунаться в воду надо быстро и немедленно выходить, плавать не рекомендуется;

, чтобы не намочить голову. Это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и общего переохлаждения организма. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут. и немедленно выходить, плавать не рекомендуется; если с вами ребенок, обязательно следите за ним во время его погружения в воду. Ребенок, испугавшись, может легко забыть, что он умеет плавать;

после купания (погружения) быстро разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Одежда должна быть удобной, не тесной , которую можно легко и быстро надеть. Желательно перейти в теплое помещение (палатку);

, которую можно легко и быстро надеть. Желательно перейти в теплое помещение (палатку); во избежание переохлаждения необходимо выпить горячий чай из заранее подготовленного термоса.

Кому запрещено нырять в прорубь

Помните, перед окунанием в прорубь категорически запрещено употребление алкогольных напитков. Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце.

Главной опасность во время зимних купаний является сердечный приступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии. Поэтому людям, страдающим сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, категорически запрещается погружаться в воду (прорубь).

Также категорически запрещено нырять в ледяную воду при: