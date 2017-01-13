Правила купания на Крещение: как безопасно окунаться в прорубь
Перед купанием необходимо разогреть тело, а погружаться в холодную воду лучше всего по шею. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут
В ночь на 19 января православные отмечают один из главных христианских праздников, которыми заканчиваются Рождественские святки – Крещение Господне или Святое Богоявление.
Неотъемлемой традицией древнего праздника является окунание в прорубь. Для предотвращения несчастных случаев во время крещенских купаний спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать следующие правила:
- купаться можно только в установленных местах, приспособленных для входа в воду, в присутствии представителей службы спасения и медицинских работников;
- желательно иметь с собой одеяло, коврик, который можно подстелить под ноги;
- охлаждаться необходимо постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем раздеться по пояс. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку, а только потом заходить в воду.
- к месту купания необходимо подходить в удобной, нескользящей обуви, которая легко снимается, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчива;
- погружаться в холодную воду лучше всего по шею, чтобы не намочить голову. Это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и общего переохлаждения организма. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут. Окунаться в воду надо быстро и немедленно выходить, плавать не рекомендуется;
- если с вами ребенок, обязательно следите за ним во время его погружения в воду. Ребенок, испугавшись, может легко забыть, что он умеет плавать;
- после купания (погружения) быстро разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Одежда должна быть удобной, не тесной, которую можно легко и быстро надеть. Желательно перейти в теплое помещение (палатку);
- во избежание переохлаждения необходимо выпить горячий чай из заранее подготовленного термоса.
Кому запрещено нырять в прорубь
Помните, перед окунанием в прорубь категорически запрещено употребление алкогольных напитков. Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце.
Главной опасность во время зимних купаний является сердечный приступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии. Поэтому людям, страдающим сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, категорически запрещается погружаться в воду (прорубь).
Также категорически запрещено нырять в ледяную воду при:
- гипертонии в период обострения;
- нарушениях мозгового кровообращения;
- эпилепсии;
- склонности к судорогам;
- воспалениях почек и бронхо-легочной системы;
- заболеваниях щитовидной железы;
- инфекционных болезнях.
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