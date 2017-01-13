Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Правила купания на Крещение: как безопасно окунаться в прорубь http://www.segodnya.ua/img/article/7880/59_main.1484319331.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/59_tn.1484319331.jpg Украина Перед купанием необходимо разогреть тело, а погружаться в холодную воду лучше всего по шею. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут

Правила купания на Крещение: как безопасно окунаться в прорубь

Сегодня, 16:55

Перед купанием необходимо разогреть тело, а погружаться в холодную воду лучше всего по шею. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут

Фото: AFP
Фото: AFP

В ночь на 19 января православные отмечают один из главных христианских праздников, которыми заканчиваются Рождественские святки – Крещение Господне или Святое Богоявление. 

Неотъемлемой традицией древнего праздника является окунание в прорубь. Для предотвращения несчастных случаев во время крещенских купаний спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • купаться можно только в установленных местах, приспособленных для входа в воду, в присутствии представителей службы спасения и медицинских работников;
  • желательно иметь с собой одеяло, коврик, который можно подстелить под ноги;
  • охлаждаться необходимо постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем раздеться по пояс. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку, а только потом заходить в воду.
  • к месту купания необходимо подходить в удобной, нескользящей обуви, которая легко снимается, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчива;
  • погружаться в холодную воду лучше всего по шею, чтобы не намочить голову. Это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и общего переохлаждения организма. Находиться в воде рекомендуется не дольше 1-2 минут. Окунаться в воду надо быстро и немедленно выходить, плавать не рекомендуется;
  • если с вами ребенок, обязательно следите за ним во время его погружения в воду. Ребенок, испугавшись, может легко забыть, что он умеет плавать;
  • после купания (погружения) быстро разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Одежда должна быть удобной, не тесной, которую можно легко и быстро надеть. Желательно перейти в теплое помещение (палатку);
  • во избежание переохлаждения необходимо выпить горячий чай из заранее подготовленного термоса.

Кому запрещено нырять в прорубь

Помните, перед окунанием в прорубь категорически запрещено употребление алкогольных напитков. Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и дает лишнюю нагрузку на сердце.

Главной опасность во время зимних купаний является сердечный приступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии. Поэтому людям, страдающим сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, категорически запрещается погружаться в воду (прорубь).

Также категорически запрещено нырять в ледяную воду при:

  • гипертонии в период обострения;
  • нарушениях мозгового кровообращения;
  • эпилепсии;
  • склонности к судорогам;
  • воспалениях почек и бронхо-легочной системы;
  • заболеваниях щитовидной железы;
  • инфекционных болезнях.
вода, праздник, спасатели, Крещение, прорубь, купание, алкоголь, правила, опасность, сердечный приступ, погружение, одеяло, судороги, запреты

Вы сейчас просматриваете новость "Правила купания на Крещение: как безопасно окунаться в прорубь ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Старый Новый год 2017. Традиции Старого нового года. Фото: telegraf.com.ua

Старый Новый год и Щедрый Вечер: приметы и запреты праздника

Сегодня, 13:33

На Щедрый Вечер, 13 января, нужно накрыть богатый стол. Считается, что чем щедрее накрыт стол  и больше гостей пришло - тем лучше будет прожит год

Экономика

Иногда испорченным может оказаться даже алкоголь. Фото: Pixabay

В праздники украинцам продавали просроченную еду и фальсификат

Сегодня, 08:20

Магазины в новогодней суете традиционно избавлялись от лежалой продукции

Харьков

Борьба со стихией. Улицы Харькова расчищают 38 роторов. Фото: city.kharkov.ua

Непогода в Харькове: из "плена" спасали грузовики, а врачей доставляли на спасательной машине

Вчера, 22:14

Спасатели возят медиков к пациентами и помогают водителям грузовиков

Происшествия

Как не стать жертвой сосулек: советы спасателей

Вчера, 12:49

Особую опасность сосульки представляют на узких улочках  

Происшествия

Мужчину вытащили с помощью санок и ремня. Фото: Facebook

В Киеве на канале люди спасли тонущего рыбака: подробности от очевидца

Вчера, 11:50

Киевлянин рассказал, как спасал тонущего нетрезвого мужчину

Здоровье

<p>Фото: nebolet.com</p>

Ученые нашли простой секрет здорового веса

21 Июля 2016, 04:59

Новое исследование с участие около 10 тысяч человек показало, что вода может оказаться секретным оружием желающих похудеть

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.