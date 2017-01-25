Правоохранители задержали еще одного экс-беркутовца

Правоохранители задержали бывшего сотрудника столичного спецподразделения милиции "Беркут", который находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании 18 активистов "Автомайдана" в ночь с 22 на 23 января 2014 года в Киеве. Об этом докладывает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"В ходе досудебного расследования в одном из производств 24.01.2017 задержан экс-сотрудник столичного спецподразделения милиции "Беркут", который долгое время находился в розыске по подозрению в превышении власти и незаконном задержании по предварительному сговору с другими работниками подразделения милиции особого назначения" Беркут " 18 активистов общественного движения "Автомайдан" в ночь с 22 на 23 января 2014 на улицах Щорса и Грушевского в Киеве, сопровождавшееся применением к ним насилия и повреждением их автомобилей", – докладывает пресс-служба ГПУ.

Кроме того, задержанному инкриминируется служебный подлог рапорта и предоставление заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и применены меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному вручено извещение о подозрении по ч.2 ст.28, ч.3 ст.365, ч.1 ст.366, ч.2 ст.384 УК Украины. В суд внесено ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, раненый на Майдане активист в суде дал показания против экс-беркутовцев.