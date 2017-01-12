Правоохранители закрыли дела против Burisma и ее собственника Николая Злочевского

Международная энергетическая группа Burisma с активами в Украине сообщает о закрытии всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group. Об этом сообщает пресс-служба Burisma Group. http://burisma.com/ru/news/burisma-zayavlyaet-o-zakrytii-vseh-del-v-ukraine-v-otnoshenii-kompanij-gruppy-i-prezidenta-nikolaya-zlochevskogo-kompaniya-sodejstvovala-pravoohranitelnym-organam-i-uplatila-donachislennye-platezhi/

"Это результат взаимной многомесячной работы двух команд – Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group. Чтобы снять все проблемные вопросы вокруг деятельности компании и продолжать обеспечивать Украину природным газом, основываясь на принципах открытости и прозрачности, компания пошла на беспрецедентные шаги в бизнес сообществе Украины. Burisma Group стала первой компанией в Украине, предоставившей гарантии того, что если в процессе следствия будут выявлены нарушения, компания гарантирует выплату всех необходимых платежей ", – говорится в сообщении компании.

В период проверки также были доначислены налоговые платежи в размере 180 млн грн, которые компании Burisma Group уже возместили в бюджет. Как сообщается, всего за последние два года Burisma Group уплачено более 5 млрд грн налоговых обязательств в бюджеты всех уровней. По этому показателю Burisma Group входит в число крупнейших промышленных налогоплательщиков страны.

По словам независимого директора Burisma Александра Квасьневского, решение закрыть все дела против компании Burisma и ее собственника Николая Злочевского демонстрирует зрелость демократии и независимость судебных решений от политики. "Вселяет надежду то, что независимый украинский суд смог вынести решение, которое полностью соответствует решению Британского суда. Для Украины решение по Николаю Злочевскому и крупнейшей газодобывающей компании Burisma будет иметь и другое позитивное значение – более интенсивное построение энергонезависимого государства, так как Burisma Group сможет увеличить объемы внутренней добычи природного газа Украины и отчисления в бюджет страны. Особенно сегодня, Украину должны объединять любые проекты, которые способствуют укреплению обороноспособности страны и её политической независимости. За это уплачена высокая цена революцией и событиями после нее", – отметил Квасьневский.

Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины закрыть дело против Николая Злочевского и снять его с розыска . ГПУ выполнила соответствующее постановление суда. Эти выводы полностью подтверждаются решением Британского суда . После рассмотрения деятельности Николая Злочевского в Украине за период с 2002 года по 2014 год, Британский суд принял решение в пользу Николая Злочевского и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах (SFO) оплатить судебные издержки ответчика.

"Действия Генеральной прокуратуры Украины и украинского суда подтверждают приверженность Украины принципам верховенства права и надлежащего судопроизводства – двух оплотов демократии", – отметил американский адвокат компании, бывший заместитель Генерального Прокурора США Джон Буретта.

Сам Злочевский пообещал, что завершение всех дел приведет к увеличению производства, инвестиций и своевременной уплате компанией всех налогов.