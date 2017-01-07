Православные христиане празднуют Рождество: редкие афонские иконы праздника (фото,видео)

Православные христиане сегодня празднуют Рождество Христово. Как сообщает БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", в этот день, по традиции миллионы украинцев идут на праздничные богослужения в храмы, а потом в семейном кругу разговляются, празднуя рождения Господа нашего Иисуса Христа.



"Богородица и праведный Иосиф шли в Вифлеем, семья была вынуждена переночевать в пещере. Среди сена и соломы для скота в холодную зимнюю ночь родился Спаситель мира. Весть о Рождестве Спасителя от Ангела Господня услышали пастухи и первые удостоились поклониться младенцу Христу. Также Рождество Христово звездой было показано волхвам, в лице которых весь языческий мир преклонил свои колена перед истинным Спасителем мира. Волхвы поклонились Ему и принесли первые подарки – золото, ладан и смирну", – напоминают историю праздника исследователи Афона.

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий, по традиции, в этот день совершает в Киево-Печерской лавре главное рождественское богослужение за которым молятся тысячи верующих.



Блаженнейший в своем приветственном видеообращении призвал в эти святые дни молиться за украинскую землю, за народ и просить, "чтоб Бог послал нам Свой благодатный мир, чтобы Бог благословил всех нас".





В этот день во всех храмах поют тропарь: "Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланяться Солнцу Правды и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе!"



В день Рождества Христова заканчивается Филиппов пост, который длился 40 дней. Возвращаясь из храмов, православные садятся за праздничный стол со своей семьей, начиная трапезу с молитвы.



Рождество Христово празднуется 12 дней. От дня Рождества до праздника Богоявления (19 января) продолжаются Святки – святые и радостные дни. В Украине приветствуют друг друга фразой "Христос родился!", а в ответ слышат "Славим его!".



На Святой Горе Афон в день Рождества Христова панегир празднует монастырь Симонопетра, основаный в 1257 году. Собор монастыря, освященный в честь Рождества Христова, построен около 1600 года.