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Празднование Дня Соборности Украины прошло без чрезвычайных ситуаций – ГСЧС http://www.segodnya.ua/img/article/7906/87_main.1485124635.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/87_tn.1485124635.jpg Украина

Празднование Дня Соборности Украины прошло без чрезвычайных ситуаций – ГСЧС

Сегодня, 00:45

Телеграф
Телеграф

Во время проведения праздничных мероприятий по случаю Дня Соборности Украины пожарную безопасность обеспечивало более 7 тыс. спасателей и 2 тыс. единиц техники, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В местах проведения торжеств дежурили подразделения ГСЧС Украины. Всего пожарную безопасность гражданам гарантировали около 7 тыс. спасателей и 2 тыс. единиц техники. В Киеве и области на круглосуточном дежурстве находились более 800 спасателей и 200 единиц техники. Подразделения ГСЧС Украины контролировали состояние пожарной безопасности более чем на 530 объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Дня Соборности Украины", – следует из сообщения на официальном сайте ведомства в воскресенье вечером.

Кроме того, накануне празднования спасатели проводили информационно-разъяснительную работу с организаторами торжественных мероприятий. Информационно-объяснительная работа и инструктажи были проведены в каждой области, где проходили торжества по случаю Дня Соборности Украины.

Спасатели, которые не были задействованы в дежурстве, совместно с представителями местных общин присоединились к мероприятиям по случаю празднования Дня Соборности Украины и почтили память героев, павших за единство и независимость страны.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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