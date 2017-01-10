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Предприимчивые украинцы научились зарабатывать на капризах погоды (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7868/16_main.1484044076.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/16_tn.1484044076.jpg Украина Интернет переполнен объявлениями по уборке снега

Предприимчивые украинцы научились зарабатывать на капризах погоды (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:03

Интернет переполнен объявлениями по уборке снега


Предприимчивые украинцы научились зарабатывать на капризах погоды.

Владельцы тракторов в эти снежные дни могут неплохо заработать – их технику арендуют даже коммунальщики.

"В частности, вот сегодня у нас трактор. Это не нашего предприятия, которые мы взяли для уборки снега в аренду", – говорит Виталий Усатый, мастер участка.

Цены на аренду снегоуборочных машин стартуют от 200 гривен в час. Впрочем, если есть лопата и желание – тоже можно заработать.

Интернет переполнен объявлениями по уборке снега.

Николай учится на втором курсе юридического. Решил подзаработать, пока на каникулах.

Чистить приходится в основном дворы частных домов. Парень за два дня заработал 500 гривен.

"Минимум, наверное, сорок в час, максимум – 100 там, 150 – кто щедрый", – поделился Николай Николаев, студент.

Между тем сайты вакансий зовут украинцев убирать снег в Финляндии и Эстонии. Там платят вдвое больше – от 10 евро в час. Впрочем, требуется специальное разрешение и знание языка.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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