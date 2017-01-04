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Президент немецкого "Эрцгебирге": "Переговоры по Калитвинцеву не были простыми" http://www.segodnya.ua/img/article/7855/7_main.1483526667.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/7_tn.1483526667.jpg Украина Хельге Леонхардт – о трансфере полузащитника киевского "Динамо"

Президент немецкого "Эрцгебирге": "Переговоры по Калитвинцеву не были простыми"

Сегодня, 14:07

Хельге Леонхардт – о трансфере полузащитника киевского "Динамо"

Владислав Калитвинцев. Фото Instagram
Владислав Калитвинцев. Фото Instagram

Президент немецкого "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт прокомментировал усиление своего клуба в лице полузащитника киевского "Динамо" Владислава Калитвинцева. Напомним, с 23-летним футболистом уже подписан двухлетний контракт.

"Переговоры по переходу Калитвинцева не были простыми в том смысле, что длились они долго. Но в какой-то момент нам удалось добиться быстрого соглашения с президентом "Динамо". Думаю, что Калитвинцев поможет нашей команде. Мы усилились атакующим полузащитником, умеющим создавать опасность у ворот соперник. Это как раз то, что нам надо", – цитирует Леонхардта Bild.
Динамо Киев, Владислав Калитвинцев, Эрцгебирге

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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