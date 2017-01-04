Президент немецкого "Эрцгебирге": "Переговоры по Калитвинцеву не были простыми"

Президент немецкого "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт прокомментировал усиление своего клуба в лице полузащитника киевского "Динамо" Владислава Калитвинцева. Напомним, с 23-летним футболистом уже подписан двухлетний контракт.

"Переговоры по переходу Калитвинцева не были простыми в том смысле, что длились они долго. Но в какой-то момент нам удалось добиться быстрого соглашения с президентом "Динамо". Думаю, что Калитвинцев поможет нашей команде. Мы усилились атакующим полузащитником, умеющим создавать опасность у ворот соперник. Это как раз то, что нам надо", – цитирует Леонхардта Bild.