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Президент поздравил иудеев Украины с Ханукой http://www.segodnya.ua/img/article/7827/89_main.1482612194.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/89_tn.1482612194.jpg Украина Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установлением мира и согласия на родной земле, – отметил Порошенко

Президент поздравил иудеев Украины с Ханукой

Сегодня, 22:43

Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установлением мира и согласия на родной земле, – отметил Порошенко

Порошенко поздравил иудеев Украины с Ханукой. Фото: hochu.ua
Порошенко поздравил иудеев Украины с Ханукой. Фото: hochu.ua

Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с Ханукой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемые соотечественники! Примите искренние поздравления по случаю Хануки. В исторических судьбах украинского и еврейского народов есть много общего. Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установлением мира и согласия на родной земле", – отметил Порошенко.

"Пусть свет Хануки принесет в каждую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в неодолимую силу правды и справедливости. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и жизненного оптимизма", – добавил президент.
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