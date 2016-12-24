Президент поздравил иудеев Украины с Ханукой

Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установлением мира и согласия на родной земле, – отметил Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с Ханукой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемые соотечественники! Примите искренние поздравления по случаю Хануки. В исторических судьбах украинского и еврейского народов есть много общего. Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установлением мира и согласия на родной земле", – отметил Порошенко.

"Пусть свет Хануки принесет в каждую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в неодолимую силу правды и справедливости. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и жизненного оптимизма", – добавил президент.