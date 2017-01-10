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Призыв офицеров запаса: все подробности http://www.segodnya.ua/img/article/7868/23_main.1484044838.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/23_tn.1484044838.jpg Украина На службу хотят призвать выпускников военных кафедр. Эксперты: причина — нехватка контрактников

Призыв офицеров запаса: все подробности

Сегодня, 12:39

На службу хотят призвать выпускников военных кафедр. Эксперты: причина — нехватка контрактников

После вуза на Донбасс могут отправить по желанию. Фото AFP
После вуза на Донбасс могут отправить по желанию. Фото AFP

На выходных страну потрясла новость от Генштаба — военные хотят призвать на 1,5 года всех выпускников военных кафедр в возрасте до 43 лет. Что стоит за идеей отправить служить тысячи офицеров запаса и как может пройти такой набор, выясняла "Сегодня". 

НАБОР. Как рассказали нам в Генштабе, в случае старта призыва на службу позовут выпускников военных кафедр в возрасте не старше 43 лет. Напомним, после окончания военной кафедры мужчина освобождался от срочной службы, получал звание младшего лейтенанта и воинскую специальность.

"Если призыв таки начнется, то выпускники военных кафедр придут на первичные офицерские должности (таковой считается, например, командир взвода. — Авт.). Будут учитываться, например, семейные обстоятельства призывника. Это аналог срочной службы", — рассказал нам один из руководителей ГУ персонала Генштаба ВСУ Марк Андрусяк.

Напомним, сейчас отсрочку от срочной службы имеют многодетные отцы, единственные кормильцы больных родителей и т. д.

По предварительным данным, офицерам запаса, как и срочникам, будут рассылать повестки с просьбой явиться в военкомат. После явки призывника отправят на специальные курсы для повышения квалификации. Их организуют при вузах. "Такие курсы будут готовы принять с февраля четыре тысячи граждан", — говорит Андрусяк.

Конкретного числа человек, подпадающих под такой возможный призыв, в Генштабе не озвучивают, как и количество выпускников военных кафедр подходящего возраста. Но, по оценкам экспертов, таковых несколько сотен тысяч человек.

После курсов офицеров распределят по военным частям или, если человек выявит такое желание, даже в зону боевых действий. "В зону АТО призывники будут отправлены после подготовки и по желанию. Например, после написания соответствующего рапорта или заключения контракта", — говорят в Генштабе.

ПРИЧИНЫ. По словам экспертов, за таким новшеством может стоять нежелание власти объявлять новую волну мобилизации из-за недовольства украинцев и острая нехватка контрактников.

Напомним, с ноября, по словам президента Петра Порошенко, контрактниками заменили всех мобилизованных на Донбассе. В Генштабе дефицит контрактников не отрицают. "Потребность в комплектовании есть", — говорят в ведомстве. "Окончательного решения еще нет. Введут ли новшество, будет зависеть от показателей: то есть, если мы не сможем компенсировать потребность контрактниками, то, возможно, такой призыв будет, — пояснил "Сегодня" Андрусяк. По данным военных, за прошлый год украинская армия пополнилась почти на 70 тыс. контрактников, но тем не менее дефицит кадров есть.

Другие тонкости и подробности идеи военные обещают рассказать в течение недели, а принять окончательное решение — в течение двух.

Напомним, за уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность — до трех лет ограничения свободы.
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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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