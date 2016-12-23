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Проблемы не только в ПриватБанке: "Днепр" могут понизить в классе уже через месяц http://www.segodnya.ua/img/article/7823/52_main.1482483947.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/52_tn.1482483947.jpg Украина Из-за долгов днепровский футбольный клуб могут исключить из Премьер-лиги

Проблемы не только в ПриватБанке: "Днепр" могут понизить в классе уже через месяц

Сегодня, 11:05

Из-за долгов днепровский футбольный клуб могут исключить из Премьер-лиги

&quot;Днепр&quot; могут исключить из Премьер-лиги
"Днепр" могут исключить из Премьер-лиги

"Днепр" может оказаться в первой лиге. Такое наказание днепровскому клубу "светит" за долги перед агентом, который представлял интересы тренерского штаба экс-наставника команды Хуанде Рамоса. Эту информацию каналу "Футбол 1" подтвердили в ФФУ. Письмо из ФИФА, в котором указано, что "Днепр" могут снять с соревнований УПЛ, пришло и в ФФУ, и в сам клуб.

У "Днепра" осталось очень мало времени. Если до 18 января долг не будет погашен, то 31 января КДК рассмотрит решение о понижении "Днепра" в классе.

Клуб должен не только агенту, но и тренерам с футболистами. Со дня на день "Днепр" может лишиться еще девяти очков, сообщил "Футбол NEWS" юрист Александр Волков. По его мнению, исключение из УПЛ – логичный конец истории с долгами "Днепра". "Это абсолютно предсказуемый шаг. Долгов много, но никто ничего не делает", – считает Волков.

Напомним, что владелец "Днепра" – Игорь Коломойский. На этой неделе стало известно о национализации крупного актива экс-губернатора Днепропетровской области – ПриватБанка.

Таблица чемпионата Украины:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ШАХТЕР 18 16 2 0 41-11 50
2  ДИНАМО
 18 11 4 3 38-19 37
3  ЗАРЯ 18 10 4 4 29-16 34
4  АЛЕКСАНДРИЯ 18 8 5 5 30-23 29
5  ОЛИМПИК 17 8 4 5 24-26 28
6  ВОРСКЛА 18 6 5 7 20-21 23
7  ЧЕРНОМОРЕЦ 18 6 5 7 14-19 23
8  ЗВЕЗДА 18 5 3 10 17-29 18
9  СТАЛЬ 18 3 5 10 12-24 14
10  ДНЕПР 18 4 6 8 19-28 12
11  ВОЛЫНЬ 18 2 4 12 12-30 10
12  КАРПАТЫ 17 2 5 10 18-28 5

Коломойский, чемпионат Украины, ФФУ, ФК Днепр, Игорь Коломойский

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Источники:

Канал Футбол, Террикон

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