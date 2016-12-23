Проблемы не только в ПриватБанке: "Днепр" могут понизить в классе уже через месяц

"Днепр" может оказаться в первой лиге. Такое наказание днепровскому клубу "светит" за долги перед агентом, который представлял интересы тренерского штаба экс-наставника команды Хуанде Рамоса. Эту информацию каналу "Футбол 1" подтвердили в ФФУ. Письмо из ФИФА, в котором указано, что "Днепр" могут снять с соревнований УПЛ, пришло и в ФФУ, и в сам клуб.

У "Днепра" осталось очень мало времени. Если до 18 января долг не будет погашен, то 31 января КДК рассмотрит решение о понижении "Днепра" в классе.

Клуб должен не только агенту, но и тренерам с футболистами. Со дня на день "Днепр" может лишиться еще девяти очков, сообщил "Футбол NEWS" юрист Александр Волков. По его мнению, исключение из УПЛ – логичный конец истории с долгами "Днепра". "Это абсолютно предсказуемый шаг. Долгов много, но никто ничего не делает", – считает Волков.

Напомним, что владелец "Днепра" – Игорь Коломойский. На этой неделе стало известно о национализации крупного актива экс-губернатора Днепропетровской области – ПриватБанка.

Таблица чемпионата Украины: