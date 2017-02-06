Прогноз погоды на неделю: сильные морозы не спешат покидать Украину

Сегодня, 07:30

Наступающая неделя будет холодной во всех регионах, при этом сильных осадков не предвидится

На востоке будет холоднее всего — до 24 градусов мороза
На востоке будет холоднее всего — до 24 градусов мороза. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В минувшие выходные резкое потепление и осадки на западе страны привели к затоплению домохозяйств и сельхозугодий в Закарпатской области. В то время на этой же территории, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины из-за гололеда ограничили движение транспорта.

При этом Гидрометцентр отмечает, что на этой неделе ситуация с погодой не улучшится: с понедельника на всей территории страны ожидается сильное похолодание.

Так, на севере столбики термометров уже во вторник опустятся до –14 днем и до –22 ночью и на этой отметке останутся до выходных.

При этом вся неделя пройдет без существенных осадков, лишь сегодня днем и во вторник вечером выпадет небольшой снег.

В южных областях всю неделю будет от –1 до –9 днем и от –3 до –15 ночью, при этом в первой половине недели будет идти снег.

Жителей центральных регионов ожидают незначительные осадки — снег в понедельник и вторник, а также мороз до –12 днем и до –20 ночью.

Самые сильные морозы Укргидрометцентр обещает в восточных областях — всю неделю термометры будут показывать –15 днем и –24 ночью.

А вот осадков на этих территориях не предвидится.

На западе Украины в понедельник днем будет плюсовая температура — 2—4 градуса выше нуля — и дождь, но со вторника синоптики и там прогнозируют похолодание и снег.

Сначала температура опустится до –4 днем и –10 ночью, а со среды и вплоть до выходных морозы усилятся — до –10 днем и до –15 ночью.
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Автор:

Мария Пирогова

Источник:

"Сегодня"

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