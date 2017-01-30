Прогноз погоды на неделю: температурные качели и минимум осадков

Холоднее всего будет на востоке — до –24 °С, теплее всего — в Западной Украине

На этой неделе синоптики опять обещают украинцам температурные качели, зато с минимумом осадков.

Так, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в центральных регионах страны неделя начнется с сильных заморозков: –10—12 днем и –15—17 °С в ночное время. Но уже во вторник грядет потепление — днем столбики термометров покажут –3, а к пятнице и вовсе поднимутся до +3 с легким снегом. Правда, ночи останутся по-прежнему холодными: –7—9 градусов.

На севере Украины будет также прохладно: тут в понедельник дневная температура воздуха составит –11, но уже к пятнице подниметься до –2 с мокрым снегом. Ночью же столбики термометров будут колебаться в районе от –15 до –8.

Самую холодную погоду без осадков синоптики обещают жителям восточных областей. Дневная температура будет скакать с –15 до –4 °С. Ночи же тут будут по-настоящему суровые: от –23 в понедельник до –16 к концу недели.

А вот теплее всего будет в Западной Украине: в понедельник термометры покажут –3 днем и –9 в ночное время, а уже к пятнице потеплеет до +7 днем и +1 ночью. Правда, местным жителям придется вооружиться зонтами — к выходным обещают дождь с мокрым снегом.

На юге страны понедельник будет солнечным и холодным: –9 днем и –15 ночью, а к пятнице дневная температура поднимется до +7 в светлое время суток и до –7 градусов — в темное.