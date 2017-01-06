Украину засыпают снегопады и охватывает мороз: что запасти и как не замерзнуть

Перед Рождеством в Украине начнутся полноценные гастроли зимы — в страну придут снегопады с порывистым ветром, гололед и морозы до –25. По прогнозам синоптиков, в этот раз под удар стихии попадут практически все области страны, а некоторые регионы прочувствовали всю "прелесть" зимы уже вчера.

ПЕРВЫЕ ПЛЕННИКИ. В Закарпатской области сход четырех лавин заблокировал движение на нескольких трассах. В снежном плену оказались как легковушки, так и фуры, совершающие международные грузоперевозки. Как рассказала "Сегодня" спикер закарпатских спасателей Наталья Батыр, на спасательную операцию в горные районы области были отправлены автомобили повышенной проходимости. Только за минувшие сутки спасатели спасли из снежного плена 89 автомобилей, среди которых была и карета скорой, и фуры. По словам пресс-офицера, водителям, транспорт которых загруз в сугробах, был предложен ночлег в местном интернате. Но водители предпочли остаться на ночь у местных жителей. "К счастью, снег рухнул не на автомобили, лавина просто образовала тупик на горной дороге. Двигаться дальше стало опасно, поэтому пережидаем непогоду почти сутки в селе Вильшанка. Надеемся, что к утру пятницы дорога будет расчищена", — сказал нам один из пленников стихии.

Непростой оказалась обстановка и во Львовской области. По данным местного управления ГСЧС, в здешних сугробах застрял десяток грузовиков, которые пришлось отбуксировать. Как предполагают спасатели, кроме снежных заносов, на очереди — снижение температуры до 16 градусов в западных и северных областях и до –25 на Прикарпатье. Кроме того, синоптики предупреждают, что на протяжении 6 января в трех областях — Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской — ожидаются новые схождения лавин, поэтому рекомендуют туристам воздержаться от походов в горы.

Заложниками сугробов стали и 50 юных пассажиров в Киевской области. Экскурсионный автобус забуксовал на обочине одной из трасс Бородянского района. Вытягивать его приехала пожарная машина, а чтобы самые маленькие пассажиры не замерзли во время спасательных работ, их пересадили греться в пожарное авто. А вот в Херсонской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях прогнозируется обледенение линий электропередач и деревьев, что чревато перебоями в электроснабжении и падением веток на припаркованные автомобили.

КАК ПРИГОТОВИТЬСЯ. Местные власти нескольких областей предупредили население, что сейчас лучше запастись продуктами на несколько дней. Глава ГСЧС Николай Чечеткин специально для читателей "Сегодня" составил список того, чем рекомендовано запастись на случай непогоды и возможной приостановки работы магазинов. "Это питьевая вода, хлеб, крупы, консервы. Автомобилистам советуют не выезжать в эти дни на дороги, но если необходимость возникла, то при себе нужно иметь необходимый запас топлива, термос с горячим чаем, заряженый мобильный телефон", — рекомендует глава ГСЧС. Опытные автомобилисты добавляют, что также лучше иметь при себе снегоуборочную лопату, цепи для колес и запасную заряженую батарею для мобильного телефона.

В эти же дни местные власти и спасатели напоминают, что в Украине начинают работать мобильные пункты обогрева (отапливаемая палатка, куда может зайти погреться любой прохожий).

НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ. Медики в свою очередь напоминают: в морозы очень важно правильно выбрать одежду, чтобы не переохладиться. Одежда должна быть одновременно легкой и теплой. В эти дни лучше надеть на себя кальсоны либо термобелье, в обувь рекомендуется положить стельки-грелки, которые будут согревать ступни около 4-х часов. Из верхней одежды оптимальным вариантом спасатели называют пуховик. Врачи рекомендуют выходить на улицу сытым, при этом перед выходом на мороз нужно избегать алкоголя. Кроме того, медики советуют не пить много на морозе горячих напитков, потому что от резких перепадов температуры в организме сосуды сужаются, и человек начинает мерзнуть. Также специалисты рекомендуют за час до выхода на улицу нанести на руки и лицо питательный жирный крем — это защитит кожу от мороза.