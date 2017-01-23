Прогноз погоды: в конце недели в Украину опять придут сильные морозы

На всей территории страны на этой неделе будет держаться минусовая температура, а к концу недели, по данным Укргидрометцентра, в Украину и вовсе вернутся сильные морозы. В западных областях страны существенных осадков не предвидится, а температурный режим будет колебаться в пределах от +1 до –1 градусов днем и от –5 до –8 ночью. Но в четверг температура в западных регионах опустится до –9 градусов и выпадет небольшой снег.

На востоке всю неделю будет идти небольшой снег, в дневное время столбики термометров остановятся на отметке –3, а по ночам будет до –9 градусов. В четверг похолодает до –16 градусов, но уже в пятницу "потеп­леет" до –14 — такая температура сохранится до конца недели.

Температура в центральных регионах днем будет достаточно комфортной — от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза днем и до 7 градусов мороза по ночам. В середине недели выпадет мокрый снег, а к выходным похолодает до –11. В северных областях Украины синоптики обещают в начале недели днем от 0 до –2, а ночью — от –5 до –7, но к пятнице также похолодает до –18. На юге будет теплее всего — днем температура не будет опускаться ниже 1 градуса тепла, а ночью сохранится в промежутке от 3 до 7 градусов мороза. Но в четверг и пятницу в южных регионах тоже похолодает до –14 градусов.