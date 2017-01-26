Прогноз погоды: в выходные немного потеплеет

На выходных в Украину придет небольшое потепление. Об этом "Сегодня" сообщил замглавы Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. "Потеплеет в большинстве областей Украины, кроме восточных. В последних сохранятся морозы. В субботу прогнозируются осадки в виде небольшого снега на большей территории Украины", — сказал нам Прокопенко.

По прогнозу Укргидрометцентра, например, в столице днем в субботу и воскресенье ожидается от 1 до 3 градусов мороза. Теплее в эти дни синоптики советуют одеваться жителям центральных и северных областей. Например, в Кропивницком прогнозируют морозы до –4. Такую же температуру воздуха стоит ожидать и жителям южных областей. А вот на востоке — в Харьковской области — в выходные прогнозируют от –5 до –7.

Правда, метеосайты не так оптимистичны. Например, по данным gismeteo.ua температура в столице на выходных составит до –5, а на востоке страны, по данным сайта sinoptik.ua, столбик термометра опустится до –10.

По данным Укргидрометцентра, потепление в большинстве областей может сохраниться до конца месяца — экстремальных морозов не предвидится.