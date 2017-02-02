Прогноз погоды: в выходные Украину ждут оттепель и мокрый снег

В конце недели на смену лютым морозам в Украину придут дожди и потепление, сообщили в Укргидрометцентре.

"В субботу в большинстве регионов страны будет плюсовая температура, до 7 градусов тепла, но облачно. Везде, кроме центральных регионов, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. А уже в воскресенье по всей стране ожидается ясная погода: от –1 до 7 тепла. В ночное время во всех регионах сохранится небольшой мороз — от 2 до 5 градусов ниже нуля, поэтому на дорогах возможен гололед. Водителям стоит быть острожными", — говорят синоптики.

В субботу-воскресенье теплее всего будет на Западе. Воздух днем прогреется от –3 до 7 градусов тепла, а ночью ожидается от –4 до +4 °С. На Севере ожидается мокрый снег с дождем. Днем от –3 до 2 °С, а ночью — до 8 градусов мороза.

В центральных областях метеорологи тоже прогнозируют дождь с мокрым снегом. Днем от –4 до 0 °С, а ночью от –6 до 0 °С. В южных областях страны пройдут дожди. Температура днем — от 2 до 7 градусов тепла, ночью от –1 до 3 °С. А вот холоднее всего будет на Востоке. Днем от –1 до +4 °С, а ночью — от 9 градусов мороза до 1 градуса тепла.