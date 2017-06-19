Прокуратура оценила стоимость конфискованного имущества ОПЗ

Жученко отметил, что комплекс предприятия полностью готов к эксплуатации по назначению

Стоимость имущественного комплекса Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОПЗ), возращенного государству, составляет около 200 млн долларов. Об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

По его данным, в собственность государства Суворовский районный суд Одессы вернул весь имущественный комплекс НПЗ, а это более 38 тыс. кв. метров, около 77 га земли и прочее; стоимость имущественного комплекса составляет более 200 млн долларов.

Жученко напомнил, что, принимая данное решение, Суворовский районный суд города, практически впервые в Украине применил процедуру специальной конфискации.

"Мы являемся первопроходцами специальной конфискации", – подчеркнул Жученко, отметив, что вышеназванное решение суду было принимать "достаточно сложно".

Отвечая на вопрос о том, в каком состоянии пребывает в настоящее время имущественный комплекс, Жученко ответил, что этот комплекс полностью готов к эксплуатации по назначению.

Жученко уточнил, что данное заявление он делает исходя из результатов соответствующей ревизии.

По его словам, в собственность государства также возвращено имущество ООО "Газэнергия", который входит в комплекс НПЗ.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, в рамках уголовного производства по НПЗ было задержано 12 фигурантов в Одессе, Днепре и других городах Украины.

Напомним, районный суд Одессы принял решение о специальной конфискации целостного имущественного комплекса Одесского нефтеперерабатывающего завода.