Прокуратура оценила стоимость конфискованного имущества ОПЗ

Сегодня, 18:08

Жученко отметил, что комплекс предприятия полностью готов к эксплуатации по назначению

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

Стоимость имущественного комплекса Одесского нефтеперерабатывающего завода (ОПЗ), возращенного государству, составляет около 200 млн долларов. Об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

По его данным, в собственность государства Суворовский районный суд Одессы вернул весь имущественный комплекс НПЗ, а это более 38 тыс. кв. метров, около 77 га земли и прочее; стоимость имущественного комплекса составляет более 200 млн долларов.

Жученко напомнил, что, принимая данное решение, Суворовский районный суд города, практически впервые в Украине применил процедуру специальной конфискации.

"Мы являемся первопроходцами специальной конфискации", – подчеркнул Жученко, отметив, что вышеназванное решение суду было принимать "достаточно сложно".

Отвечая на вопрос о том, в каком состоянии пребывает в настоящее время имущественный комплекс, Жученко ответил, что этот комплекс полностью готов к эксплуатации по назначению.

Жученко уточнил, что данное заявление он делает исходя из результатов соответствующей ревизии.

По его словам, в собственность государства также возвращено имущество ООО "Газэнергия", который входит в комплекс НПЗ.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, в рамках уголовного производства по НПЗ было задержано 12 фигурантов в Одессе, Днепре и других городах Украины.

Напомним, районный суд Одессы принял решение о специальной конфискации целостного имущественного комплекса Одесского нефтеперерабатывающего завода.
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Источник:

УНИАН

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