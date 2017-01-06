Промоутер: "Вечер 29 апреля будет очень болезненным для Кличко"

Промоутер последнего Эдди Херн убежден, что Украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-4, 53 КО) совершенно напрасно надеется триумфально вернуться на вершину, побив действующего чемпиона по версии IBF британца Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

"29 апреля Владимир Кличко встанет на пути Джошуа, и я думаю, что это будет очень болезненный вечер для Владимира, потому что я просто не представляю, как можно уберечься от Энтони Джошуа или победить его. Слишком уж он силен, слишком быстр и бьет слишком сильно", – заявил Херн в интервью Sky Sports.

Напомним, что поединок запланирован на 29 апреля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".