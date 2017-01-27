Птичий грипп подбирается к украинским границам (видео)

Птичий грипп приближается к украинским границам. Новую вспышку – уже вторую за январь – зафиксировали в Германии. На севере страны уничтожили 15 тысяч индюков. У птиц был вирус H5N5.

Хуже ситуация во Франции. На юго-западе из-за птичьего гриппа пришлось ликвидировать 800 тысяч уток. В министерстве сельского хозяйства заверили – ситуацию взяли под контроль, поэтому угрозы распространения вируса нет.

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